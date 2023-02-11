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Сегодня, 20:13

Сейсмолог рассказал, что отголоски турецкого землетрясения докатились до Крыма

Иван Шитик
Корреспондент
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Заместитель директора НИИ «Институт сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И.Вернадского» Игорь Калинюк рассказал, что отголоски турецкого землетрясения докатились до Крыма.

— В Крыму есть сейсмическая сеть, которая регистрирует землетрясения. По графикам наши специалисты определяют динамику и находят возможные очаги. Отголоски турецкого землетрясения мы увидели. Незначительные толчки были зафиксированы в районе Южнобережного шоссе (дорога, ведущая из Ялты в Севастополь — прим. «СЭ»). Но они были настолько малы, что их не заметил ни один житель полуострова, — рассказал Калинюк KP.RU.

Сейсмолог добавил, что недавнее бедствие не отразится на судьбе полуострова, так как он находится почти в 900 километрах от эпицентра сгенерировавшей этот пласт земной коры восточной ветви Анатолийского разлома. Самые сейсмоактивные районы — Севастополь, Керчь, Южный берег. Но с Камчаткой и Сахалином они не сравнятся, максимальный уровень толчков здесь может доходить до 3-4 баллов.

Директор «Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И.Вернадского» Юрий Вольфман добавил, что территория Крыма постоянно находится в зоне «турбулентности». Каждый год здесь можно зафиксировать в среднем до 200 подземных толчков. Хотя в прошлом году их было лишь 74. Но чаще всего эта сейсмическая активность не ощутима для обычного человека.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27464.5/4719547/
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