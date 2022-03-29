Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощечину на церемонии «Оскар»

Актер Уилл Смит принес публичные извинения и выступил против насилия за свой удар во время «Оскара»

Актер Уилл Смит, во время церемонии «Оскар» давший пощечину ведущему Крису Року, извинился за свою поступок и публично выступил против насилия в любой форме.

«Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно, — заявил Смит. — Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемым и непростительным.

Шутки в мою сторону — часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня перебором, и поэтому реакция была эмоциональной. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я был не в духе и был не прав.

Мне очень неловко, и мой поступок не показывает то, каким человеком я хочу быть. В мире любви и доброты нет места насилию. Я также хотел бы извиниться перед Академией, продюсерами шоу, всеми пришедшими на церемонию и зрителями по всему миру. Я хотел бы извиниться перед семьей Уильямс и моей семьей «Короля Ричарда». Я глубоко сожалею, что мое поведение бросило на вас тень. Буду работать над собой. Искренне ваш, Уилл.

Рок пошутил про бритую голову жены Уилла Джады Пинкетт-Смит. Актер вначале посмеялся, а потом поднялся на сцену и дал пощечину Року. Затем Смит из зала в грубой форме потребовал больше не упоминать имя своей жены.

Актеры в итоге помирились, а Рок заявил, что не собирается обращаться в полицию.

Напомним, у жены Смита выявлена алопеция — патологическое выпадение волос.

На 94-й церемонии вручения «Оскара» актер удостоился премии в номинации «Лучший актер» за главную роль в фильме «Король Ричард».

Напомним, что 53-летний Смит сыграл Ричарда Уильямса, отца американских теннисисток Винус и Серены Уильямс. В январе Смит был удостоен награды «Золотой глобус» за эту роль.