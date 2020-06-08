Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сообщил о том, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня.

— Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды, — цитирует Ремчукова ТАСС.

В Москве режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок изначально действовали до 14 июня. Тем не менее, на минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на неделе с 8 июня можно будет принять «более радикальные» решение по снятию карантина. План-график послаблений на срок до 1 июля должны подготовить позже.