Путин заявил, что летальность от коронавируса в России намного ниже, чем в других странах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что летальность от коронавируса на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем в ряде других стран.

— Отмечу, что по одному из, я считаю, основных показателей эффективности нашей работы — по летальности, все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения, — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ, сообщает сайт Кремля.

— Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается, но главное — мы видим позитивную динамику, сейчас важно действовать аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но продолжать усилия по преодолению того ущерба, который причинила эпидемия экономике и социальной сфере, — добавил президент.

По последним данным, в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.