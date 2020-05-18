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Путин призвал мусульман отметить праздник Ураза-байрам дома

18 мая 2020, 23:00
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома. Он заявил об этом в ходе совещания с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.

— Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе, с друзьями, большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано, — сказал Путин.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/news/63362

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