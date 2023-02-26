Президент Донецкой Федерации сообщил, что сборная ДНР U-16 отправится на обучение в академию Крыма

Президент Донецкой Федерации футбола Павел Давыденко на турнире, посвященному Дню защитника Отечества сообщил, что сборная ДНР U-16 отправится на обучение в академию футбола Крыма.

— Мы отправляем нашу сборную ДНР U-16 из 25 человек на обучение в академию футбола Крыма. По распоряжению министерства спорта Российской федерации создана такая программа, где наши ребята могут продолжить свое обучение в безопасных и качественных условиях.