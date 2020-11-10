Певица Валерия резко отреагировала на травлю Дзюбы: «Это гадко и отвратительно»

Певица Валерия опубликовала в своем Instagram пост о капитане сборной России по футболу Артему Дзюбе. Исполнительница вместе с рядом других знаменитостей высказалась о ситуации с форвардом «Зенита». В соцсетях и Telegram-каналах на выходных было распространено видео интимного содержания с нападающим.

«Я не являюсь ни футбольной болельщицей, ни фанаткой знаменитого российского футболиста Артема Дзюбы, но мимо травли последнего просто не могу пройти. Все, что сегодня происходит в медиа-пространстве, гадко и отвратительно», — написала Валерия.

Певица также обратила внимание: никто не давал СМИ права распространять информацию, порочащую честь и достоинство человека.

«Сам Артем не размещал в сети это видео и, полагаю, не давал разрешения на его использование. Он не совершил никакого преступления, а совершил его как раз тот, кто это видео «слил», а всех остальных, подхвативших его и распространивших, можно считать пособниками. Пострадавшего футболиста отстранили от ближайшего матча. Наверняка, помимо морального ущерба, эта история обернется и другими, материальными убытками. Понесет ли кто — то за это ответственность?» — задала вопрос Валерия.

Также певица попросила россиян не разрушать своим негативом жизнь Дзюбы.

«Мне хочется обратиться к простым людям, к тем, кто устраивает травлю человека в интернете, который еще вчера был их кумиром и героем. Имейте совесть! Прекратите участвовать в этом гнусном хайпе! Перестаньте разрушать человеку жизнь! Люди, оставайтесь людьми! Если согласны со мной, то давайте все вместе поддержим талантливого футболиста! Размещайте посты, делайте репосты», — заключила звезда.

После скандала со сливом видео с Дзюбой главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не привлекать капитана к матчам ноября, чтобы исключить негатив и напряжение вокруг команды и самого игрока. При этом специалист заверил: позиции форварда в сборной останутся прежними. В воскресенье нападающий провел за «Зенит» матч РПЛ с «Краснодаром» без капитанской повязки, а болельщики в Санкт-Петербурге его освистывали и скандировали неприятные кричалки.

Дзюба отметился победным голом в концовке матча — 3:1, в котором перед перерывом не реализовал пенальти. После игры он записал видеообращение.