Известная артистка Анна Семенович прокомментировала слухи о романе со спортивным журналистом Дмитрием Губерниевым.

«Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен и счастлив со своей супругой. Все могут быть спокойны — романа между нами нет» — написала Семенович на своем странице в Instagram.

«Попросила давнего друга Губерниева приехать и сняться в моем новом клипе «МаниБой». А вездесущие соседи тут как тут! Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да еще и карточки в газету отправили. Народные папарацци не дремлют», — заявила Семенович.

Ранее в СМИ появились фото, где Губерниев и Семенович идут вместе за руку и целуются в щеку.