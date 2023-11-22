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Сегодня, 11:56

На российского тренера по кикбоксингу завели уголовное дело о госизмене после вступления в ВСУ

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Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене после участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

«В отношении Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») за участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины в ходе СВО», — цитирует источник РИА «Новости Спорт».

Отмечается, что Ахмедов все еще находится в составе ВСУ и является командиром батальона.

Источник: РИА
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