Медведь атаковал горнолыжника на курорте в Румынии

На румынском курорте Предял медведь выбежал на горнолыжную трассу. Зверь погнался за мужчиной по имени Ион Закария, который в этот момент съезжал по склону. Тот услышал крики людей о медведе, и догадался сбросить с плеч рюкзак.

Это, возможно, спасло мужчине жизнь: медведь подбежал к рюкзаку, чтобы его понюхать.

К месту происшествия прибыли полицейские, но медведь сам скрылся в лесу.