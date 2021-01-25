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Медведь атаковал горнолыжника на курорте в Румынии

25 января 2021, 23:35
Медведь на горнолыжном курорте.
Медведь на горнолыжном курорте.

На румынском курорте Предял медведь выбежал на горнолыжную трассу. Зверь погнался за мужчиной по имени Ион Закария, который в этот момент съезжал по склону. Тот услышал крики людей о медведе, и догадался сбросить с плеч рюкзак.

Это, возможно, спасло мужчине жизнь: медведь подбежал к рюкзаку, чтобы его понюхать.

К месту происшествия прибыли полицейские, но медведь сам скрылся в лесу.

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