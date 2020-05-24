Летом в Москве ожидается экстремальная жара
09:48
На территории Москвы в июне и июле ожидается экстремальная жара, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
— В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой, — цитирует «РИА Новости» источник. — В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35.
Сообщается, что это может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
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