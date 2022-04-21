Губерниев высказался о ситуации с юношеским спортом в России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с юношеским спортом в России.

«Сейчас, когда времена изменились, каждый должен отдавать себе отчет в том, что же мы будем делать дальше. Да, система до сих пор работает, когда из спортсменов выжимают соки, когда федерация начинает с юношеских возрастов требуют победы от тренеров. Еще одна проблема, когда многие юниоры не доходят до взрослых кондиций хороших, просто потому что мы побили все рекорды. Тренеры получили зарплату, а у спортсменов уровень здоровья уже иссяк», — сказал Губерниев во время трансляции на сайте Sportbox.

Также Губерниев отметил, что необходимо обращать внимание на то, чем спортсмены занимаются после завершения карьеры.

«Оглянитесь вокруг, почитайте или посмотрите, кто не знает или просто слышал. Судьба знаменитых и не очень советских спортсменов. Вопрос об образовании, выезд на сборы, о том, что дальше после спорта. Масса историй, когда спортсмены просто потерялись, умерли или спились. Когда ничего не умели делать, кроме того, как хорошо пасовать или бить по воротам, владеть клюшкой», — добавил комментатор.