Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 13:10

Губерниев высказался о ситуации с юношеским спортом в России

Читать «СЭ» в

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с юношеским спортом в России.

«Сейчас, когда времена изменились, каждый должен отдавать себе отчет в том, что же мы будем делать дальше. Да, система до сих пор работает, когда из спортсменов выжимают соки, когда федерация начинает с юношеских возрастов требуют победы от тренеров. Еще одна проблема, когда многие юниоры не доходят до взрослых кондиций хороших, просто потому что мы побили все рекорды. Тренеры получили зарплату, а у спортсменов уровень здоровья уже иссяк», — сказал Губерниев во время трансляции на сайте Sportbox.

Также Губерниев отметил, что необходимо обращать внимание на то, чем спортсмены занимаются после завершения карьеры.

«Оглянитесь вокруг, почитайте или посмотрите, кто не знает или просто слышал. Судьба знаменитых и не очень советских спортсменов. Вопрос об образовании, выезд на сборы, о том, что дальше после спорта. Масса историй, когда спортсмены просто потерялись, умерли или спились. Когда ничего не умели делать, кроме того, как хорошо пасовать или бить по воротам, владеть клюшкой», — добавил комментатор.

Дмитрий Губерниев
1
1
Читайте также
«Это просто невероятно». Овечкин повторил великий рекорд Гретцки в НХЛ
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о фотосессии Медведевой для MAXIM: «О том, что это было для хайпа, говорят завистники и старые деды»

Бузова подумает над предложением спеть вместе с Губерниевым в новогоднем эфире
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости