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Сегодня, 13:48

Бузова подумает над предложением спеть вместе с Губерниевым в новогоднем эфире

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Известная певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что подумает над предложением спеть вместе с Дмитрием Губерниев в новогоднем эфире на «Матч ТВ».

— Важно, чтобы Оля согласилась. Для меня это огромная честь, — сказал Губерниев.

— С удовольствием буду принимать предложения от мужчин. Теперь я поняла, что нужно правильно формулировать мысли. Я подумала в году, что готова принять предложение, но думала про предложение руки и сердца от любимого мужчины. Но почему-то первое предложение, которое ко мне поступило, оно от Дмитрия Губерниева. Что я плохого сделала в жизни, до сих пор не понимаю (смеется), — сказала Бузова во время трансляции на сайте Sportbox.

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