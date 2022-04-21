Бузова подумает над предложением спеть вместе с Губерниевым в новогоднем эфире

Известная певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что подумает над предложением спеть вместе с Дмитрием Губерниев в новогоднем эфире на «Матч ТВ».

— Важно, чтобы Оля согласилась. Для меня это огромная честь, — сказал Губерниев.

— С удовольствием буду принимать предложения от мужчин. Теперь я поняла, что нужно правильно формулировать мысли. Я подумала в году, что готова принять предложение, но думала про предложение руки и сердца от любимого мужчины. Но почему-то первое предложение, которое ко мне поступило, оно от Дмитрия Губерниева. Что я плохого сделала в жизни, до сих пор не понимаю (смеется), — сказала Бузова во время трансляции на сайте Sportbox.