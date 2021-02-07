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В России за сутки выявлено 16 048 новых случаев коронавируса

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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По состоянию на воскресенье 7 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 432 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 884 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 028), Санкт-Петербурге (1 175), Московской области (923), Нижегородской области (469) и Воронежской области (370).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 967 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 76 661 летальный исход, выздоровело 3 456 210 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2451

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