Главное о коронавирусе в России и мире на 27 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10:40 утра 27 августа, за последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 411 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (637), Санкт-Петербурге (184), Московской области (148), Нижегородской области (134) и Ростовской области (128).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.

— В РЖД возобновили курсирование почти 80% поездов дальнего следования, которые ранее были отменены из-за пандемии коронавируса.

— Российский НИИ предложил Китаю совместно исследовать препараты против коронавируса.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10:40 27 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 24 349 576.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 001 017 человек. Далее идут Бразилия (3 722 004), Индия (3 314 953), Россия (975 576) и ЮАР (615 701).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (183 663), Бразилия (117 756), Мексика (62 076), Индия (60 652) и Великобритания (41 465).

— Люди, в чьих генах заложена предрасположенность к долгожительству, в меньшей степени подвержены рискам, связанным с коронавирусом.