Главное о коронавирусе в России и мире на 18 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 22 857 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 471 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 18 333 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 679), Санкт-Петербурге (3 287), Московской области (1 381), Нижегородской области (479) и Ростовской области (393).

— С 18 января в России начинается массовая вакцинация населения от коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 18 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 95 518 512.

Первое место по числу зараженных занимают США — 24 482 050 человека. Далее идут Индия (10 562 672) и Бразилия (8 488 039).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 407 202. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (209 868) и Индия (152 456).

— В немецкой Саксонии планируют создать специальное учреждение, куда будут принудительно помещать тех, кого неоднократно ловили за нарушение карантина по коронавирусу. Для этого переоборудуют центр первичного приема беженцев в столице региона Дрездене.

— В Азербайджане карантин по коронавирусу продлили до 1 апреля: в Бакинском метрополитене будут действовать ограничения на пассажирские перевозки, не восстанавливается въезд-выезд в пять городов и 12 районов, ограничена работа общественного транспорта в выходные.

— Число умерших от коронавируса в мире превысило 2 млн. Кроме того, антирекорды по суточному приросту заболевшх зафиксированы в Колумбии — 21 078 случаев, Мексике — 21 366 заболевших, Индонезии — 14 224.