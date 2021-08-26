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Гарри Кейн попросил увеличить свою зарплату в «Тоттенхэме»

09:59
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн недоволен своей зарплатой и просит руководство увеличить его оклад, сообщает The Times.

По данным источника, футболист хочет получать 467 тысяч евро в неделю. Отметим, ранее Кейну уже повышали зарплату, когда «Тоттенхэм» отказался продавать его летом 2020 года.

Вчера, 25 августа, англичанин в своем Twitter написал, что не покинет команду этим летом.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за 28-летнего Кейна.

В минувшем сезоне игрок провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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