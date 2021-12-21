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Ягудин — об избиении Соловьева: «Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XXI веке»

Ягудин пожелал скорейшего выздоровления избитому фигуристу Соловьеву
21:59
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, что фигурист Дмитрий Соловьев был избит в Москве.

«Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XXI веке», — написала Ягудин в сторис на своей странице в Instagram. — Просто варварство какое-то. Дмитрий Соловьев, держись и скорейшего выздоровления».

Ранее сообщалось, что Соловьев был избит ночью в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — фигурист вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/alexei.yagudin/2733749428440532597/

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Карен Саркисян все материалы автора

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