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«Говорит: сейчас развернусь и уйду». Джигурда рассказал о требованиях Милонова перед боем

15:05

Шоумен Никита Джигурда прокомментировал журналистам бой с депутатом Виталием Милоновым.

«Перед самим боем Виталий сказал, что он не выйдет в октагон, если не изменят правила, а именно: без ударов в голову и печень, — сказал Джигурда. — И что тут можно сделать? Я подписал [контракт], и мне говорили, что он занимается боксом, тренируется. Я подписал такие условия, что, если покалечат или убьют, то я не буду иметь претензий. Ну вот перед самим боем пауза-то была».

«Милонов говорит: «Я сейчас развернусь и уйду, если не объявят, что в лицо бить нельзя — и по печени тоже (улыбается)». Я же аванс уже получил. Я что, скажу: «Нет, дайте мне убить Милонова»? Я его в начале ударил в грудь, а он: «Ой, больно же». Он же депутат. Хороший он парень, но убивать [зачем]?» — отметил артист.

Поединок состоялся 18 сентября в промоушене «Наше Дело», его полная видеозапись была опубликована в среду. Джигурда победил единогласным решением судей. Бой состоял из трех раундов по одной минуте. Удары в голову и по печени были запрещены.

«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыпется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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