Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В Петербурге спортивные мероприятия пройдут с 30 процентной загрузкой трибун

В Петербурге в октябре на спортивные мероприятия допустят 30 процентов зрителей от вместимости трибун
14:17

В Санкт-Петербурге в октябре на спортивные мероприятия будут допускать 30 процентов болельщиков от вместимости трибун, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30 процентов заполняемость «Газпром-Арены», «Сибур-Арены», Ледового дворца и «Юбилейного» в октябре», — написал Пиотровский.

На спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Сегодня, 6 октября, сообщалось, что в России за сутки выявили 25 133 новых случая коронавируса, вновь зафиксирован суточный максимум смертей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Алина Кабаева прокомментировала недопуск сборной России на соревнования в Израиле
0