В Петербурге спортивные мероприятия пройдут с 30 процентной загрузкой трибун
В Петербурге в октябре на спортивные мероприятия допустят 30 процентов зрителей от вместимости трибун
14:17
В Санкт-Петербурге в октябре на спортивные мероприятия будут допускать 30 процентов болельщиков от вместимости трибун, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30 процентов заполняемость «Газпром-Арены», «Сибур-Арены», Ледового дворца и «Юбилейного» в октябре», — написал Пиотровский.
На спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.
Сегодня, 6 октября, сообщалось, что в России за сутки выявили 25 133 новых случая коронавируса, вновь зафиксирован суточный максимум смертей.
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