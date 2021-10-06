В Петербурге спортивные мероприятия пройдут с 30 процентной загрузкой трибун

В Санкт-Петербурге в октябре на спортивные мероприятия будут допускать 30 процентов болельщиков от вместимости трибун, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30 процентов заполняемость «Газпром-Арены», «Сибур-Арены», Ледового дворца и «Юбилейного» в октябре», — написал Пиотровский.

На спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Сегодня, 6 октября, сообщалось, что в России за сутки выявили 25 133 новых случая коронавируса, вновь зафиксирован суточный максимум смертей.



