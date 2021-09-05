Блогер Варламов: «Почему Хабиб теперь читает лекции, непонятно»

Урбанист и блогер Илья Варламов раскритиковал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Недавно в России прошел просветительский марафон «Новое знание». Одним из спикеров был боец MMA Хабиб Нурмагомедов, и он зачем-то решил просветить слушателей насчет экономики Дагестана.

«Практически вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается с Дагестана. У нас один из самых больших ГЭСов в Дагестане. Дагестан — это очень богатый регион. Но, если посмотреть социально, мы живем очень бедно».

В чем Хабиб прав?

1. В Дагестане есть одна из крупнейших ГЭС в России.

2. Дагестан действительно живет очень бедно.

Все остальное — уже фантастика.

Скорее всего, Хабиб имел в виду Чиркейскую ГЭС — самую мощную на Северном Кавказе. Все ГЭС Дагестана вместе взятые вырабатывают в среднем 5 миллиардов кВт.ч электроэнергии в год. В прошлом году они произвели 3,77 млрд кВт.ч, в том числе Чиркейская ГЭС — 1,6 млрд кВт?ч.

Хватает ли этого, чтобы снабжать электричеством весь Дагестан и отправлять его в Россию? Вовсе нет.

За 2020 год Дагестан потребил почти 6,9 млрд кВт.ч электроэнергии. Получается, Дагестан производит в 1,8 раза меньше энергии, чем потребляет. А если считать одну Чиркейскую ГЭС, она генерирует почти в 4,4 раза меньше потребностей республики.

Дагестан сегодня — энергодефицитный регион, и никакая Чиркейская ГЭС тут не помогает. Дагестан не снабжает электроэнергией не только «всю западную часть России», но даже сам себя! Проще говоря, это Дагестан получает электричество от остальной России, а не наоборот.

И еще одна милая подробность. Поскольку, как сказал Хабиб, население Дагестана живет очень бедно, за свет оно платит далеко не всегда. К началу лета 2021 года дагестанцы накопили почти 7 млрд рублей долгов перед энергетиками.

Что, кстати, довольно опасно. Если суд отключит электричество, то дагестанцы останутся без телевизора и не смогут увидеть лучшие бои Хабиба. А также его захватывающие лекции на просветительском форуме.

В общем, что-то в красивой теории Хабиба не сходится.

Почему Хабиб теперь читает лекции, непонятно. Но, учитывая количество его фанатов, дагестанцы еще долго будут думать, что они кормят другие регионы России. Ведь проверять информацию никто не будет», — написал Варламов в Instagram.