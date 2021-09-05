Главное о коронавирусе в России и мире на 5 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 256 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1542), Санкт-Петербурге (1357), Московской области (826), Свердловской области (517) и Ростовской области (480).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 012 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 200 летальных исходов, выздоровел 6 270 731 человек.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о возможном росте уровня заболеваемости коронавирусом в середине сентября.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 5 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 221 179 166.

Первое место по числу зараженных занимают США — 40 765 356 человека. Далее идут Индия (32 988 673) и Бразилия (20 877 864).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 664 858. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (583 362) и Индия (440 567).

— С 6 сентября Турция введет новые меры по борьбе с коронавирусом. Среди них — требование о справках о ПЦР-тестах для невакцинированных пассажиров при поездках на общественном транспорте, посетителей концертов, кинотеатров и театров.