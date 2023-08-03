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Сегодня, 22:05

В Великобритании запретили трансгендерам участвовать в женских турнирах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федерация гребного спорта Великобритании запретила трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях на территории страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

В Соединенном Королевстве в женских турнирах теперь могут соревноваться только женщины по рождению. Трансгендеры будут допущены без ограничений до соревнований в открытой категории, которая ранее была только мужской.

Также организаторы могут создать «смешанную» категорию при условии, если 50 процентов экипажа имеют право соревноваться в женских стартах. Изменения правил вступят в силу 11 сентября.

В июле глава МОК Томас Бах рассказал о мерах, которые принимает организация для участия трансгендеров в соревнованиях в соответствии с научными подходами.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) запретили трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами. В июне 2022 года Международная федерация плавания ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.

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Источник: РИА Новости
МОК
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