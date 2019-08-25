Россияне завоевали лицензию на Олимпиаду-2020 в байдарках-четверках на дистанции 500 метров

Россияне Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов стали четвертыми на дистанции 500 метров в байдарках-четверках на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Это позволило сборной России завоевать лицензию на Олимпийские Игры-2020 в Токио.

Российские спортсмены показали результат 1 минута 21 секунда. Победу одержали немецкие байдарочники.

Чемпионат мира, который проходит в венгерском Сегеде, завершится в воскресенье.