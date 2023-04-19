Международная федерация гребли организовала рабочую группу для проработки механизма допуска россиян

Как стало известно «СЭ», российских гребцов могут допустить на международные соревнования до Олимпийских игр в Париже.

На данный момент Международная федерация гребли (World Rowing) работает над проработкой механизма возвращения, сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

— За последние недели Всемирная федерация гребли провела ряд консультаций с федерациями, входящими в ее состав, и несколько раз собирала исполнительный комитет, чтобы обсудить самые последние точки зрения и рекомендации, озвученные различными правительствами, международными и неправительственными организациями, гражданским обществом, ООН, МОК, а также и учредителями и ключевыми лицами Международной Федерации гребли, чтобы изучить путь в будущем и соответствующие меры, которые необходимо принять в отношении предстоящих международных соревнований по гребле и организации квалификации на Париж-2024.

В этом контексте исполнительный комитет Международной федерации гребли создал рабочую группу, которой поручено подготовить рекомендации для всех соответствующих соревнований, включая чемпионаты мира, чемпионаты мира до 19 лет, чемпионаты мира до 23 лет и Кубки мира как на 2023, так и на 2024 годы. О решениях будет сообщено в надлежащее время, — ответили «СЭ» на запрос о реакции на рекомендации МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на соревнования.

Ранее о незамедлительном возвращении россиян объявили федерации фехтования, борьбы, тхэквондо, скейтбординга, настольного тенниса и некоторые другие. В свою очередь, федерации биатлона, санного спорта, современного пятиборья, конного спорта отказались возвращать россиян в обозримом будущем.