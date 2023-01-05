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Свирин заявил, что российские гребцы не испытывают проблем при подготовке к новому сезону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что российские гребцы не испытывают проблем при подготовке к новому сезону

«Подготовка к новому сезону началась уже давно, в конце декабря у нас завершилось уже третье тренировочное мероприятие, — цитирует Свирина ТАСС. — Все идет по плану, никаких особых проблем нет. Базу уже заложили, но к серьезным функциональным нагрузкам еще не приступали. В начале февраля у нас в Москве запланирован чемпионат России на тренажерах, а дальше уже перейдем к воде».

Также глава ФГСР сообщил, что с местом первого весеннего сбора в организации пока не определились, так как хотят провести совместные тренировки с китайскими спортсменами.

Ранее Свирин заявил, что ФГСР намерена возобновить сотрудничество с Китаем в феврале или марте, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
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