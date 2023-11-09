«Дерусь в UFC за деньги, а не за Россию. Не хочу лицемерить». Честное интервью бойца UFC Борщева

Вячеслав объяснил, почему не станет выходить в октагон с флагом страны.

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 295, в главном событии которого Иржи Прохазка встретится с Алексом Перейрой в поединке за вакантный пояс в полутяжелом дивизионе, а в соглавном поединке Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом за временный титул в тяжелом весе. В прелимах состоится бой еще одного россиянина, Вячеслава Борщева, которому предстоит встреча с представителем Азербайджана Назимом Садыховым.

В интервью «СЭ» Борщев рассказал о сопернике, объяснил, почему не считает нужным выходить в октагон с флагом страны, ответил, видит ли уместным кричалки фанатов, основанные на национальной самоидентификации, и рассказал, действительно ли его одноклубник планировал биться с Петром Яном.

— Твой следующий соперник, Назим Садыхов, вполне может зарубиться, но способен и в партере что-то придумать. Перед этим боем много работал над борьбой, защитой от проходов?

— Я вообще в межсезонье только и делаю, что борюсь. Я над борьбой работаю постоянно, независимо от соперника. Поэтому конечно, работаю над борьбой.

— Как думаешь, Садыхов будет пытаться бороться?

— Скорее всего, да. Думаю, по-любому будет бороться. Но в чем сложность будет для меня и его фишка — что он может ударкой отвлекать меня, чтобы перевести в борьбу, а борьбой, чтобы нанести хороший удар. То есть он может балансировать между этим, у меня пока такой опции нет.

— Ты как-то не исключил, что можешь спуститься в весе. Еще думаешь об этом?

— Ой, наверное, нет. Я когда последний раз в UFC PI проходил вот эти все тесты, они мне так и не дали внятного ответа, стоит мне пробовать или нет. Я в итоге решил — ладно.

— Там тесты были на регидратацию?

— Что я там только ни проходил, какие тесты ни проходил. Но да — меня там положили, и воду проверяли, и все-все. Вот это количество жира, мышц. Как астронавтов, в общем.

— Ты говорил, тебе не нравилось, что фанаты Максата Кайсара присылали флаги Казахстана в комменты. А от болельщиков Садыхова такого нет?

— Нет, да я и не сказал, что мне не нравятся именно флаги. Мне не нравилось, когда какие-то грубости писали вообще из ничего. А про флаги я говорил, что это просто мне кажется глупым. А там нравится, не нравится — мне без разницы, ставьте. Я ничего против Казахстана не имею. Просто меня очень задело, когда у меня был пост про Великую Отечественную войну, и я выложил пост, причем очень красивый стих, «Реквием», который каждому из вот этих даунов, кто писал гадости, желательно бы послушать внимательно. И меня вот это очень задело, потому что вообще-то наши дедушки вместе воевали. Наши все страны воевали тогда. Это было неприятно. А так-то Казахстан, алга. У меня все нормально с Казахстаном, надеюсь, когда-нибудь побываю там.

— Ты тогда сказал, что против, когда представители какой-либо национальности превозносят свою нацию над другими.

— Да, любой. Неважно, и русские если так делают. Многие оправдывают: «Я не нацист, я националист». И играются с этим. Мне ни то, ни другое не нравится, особенно как эмигранту, который живет в Америке. Я — русский, мне не стыдно, я люблю свою культуру, нормально к этому отношусь, но бегать, кричать об этом с утра до ночи как-то глупо, мне кажется.

Фото Global Look Press

— В России сейчас есть объединение «Северный человек», которое собирается на боях и кричит «Русские, вперед», «Мы русские, с нами бог». Ты как считаешь, такое уместно на турнирах?

— Мое мнение, что отношение вообще к любому выражению русского самоопределения в России должно быть нормальным. Это Россия, там живут русские люди в том числе. Как и все остальные национальности имеют право на самоопределение внутри России, так и русские. Поэтому мне очень не нравится, когда люди, если кто-то говорит «я русский» или «русские, вперед», [называют его] нацист. Мне кажется, это неправильно так судить. Почему, если кто-то гордится тем, что он чеченец или аварец, это нормально, молодец, национальные меньшинства поддерживаем, а если русские гордятся, которых, между прочим, подавляющее большинство, то это сразу что-то неправильно. Это, конечно, неправильное отношение.Надо нормально к этому относиться. Русские должны нормально выражать свою самоидентичность, как и все остальные. Другое дело — уместность. Я не знаю, к чему все это, зачем эти крики, но кому-то нравится, дай бог, я их поддерживаю. Так же, как кто-то, может, кричит «чеченцы, вперед», «нохчо ву», без разницы.

— Дана Уайт недавно разрешил бойцам снова выходить с флагами. У тебя есть планы выйти в клетку с флагом?

— Как только я стал драться по профессионалам, я ни разу с флагом не выходил. Объясню почему. Я когда был в национальной сборной, когда дрался за сборную России, для меня было большой гордостью выйти со своим флагом, потому что я представлял Россию. Сейчас я дерусь за деньги, опять же мне не кажется это уместным. Я не дерусь за Россию, за православных. Я, может быть, представляю русских, но я не дерусь за них, я не хочу лицемерить. Я дерусь за деньги. Мне перестанут платить — я перестану драться. Поэтому в этом плане я не вижу смысла.

Я даже больше скажу: наверное, в момент, когда запрещали выходить с флагами... И, кстати, не было такого ни разу, чтобы с российским флагом запрещали — всем запретили вообще с флагом выходить. Вот в этот момент, может быть, можно было бы приколоться, если бы, допустим, запретили конкретно с российским флагом выходить. Может быть, из принципа я бы вышел, раз ты хочешь свою позицию показать. А раз так, то зачем? Все и так знают, что я русский. Когда видят количество букв в моем имени, страшно становится: что это такое вообще, что за заклинание?

— Ты же знаком с братьями Асхабовыми, которые какое-то время тренировались в Team Alpha Male? Удивила ли новость об их задержании в Таиланде?

— Да, знаком. Не сказать, что особо удивило, но я скажу сразу заранее всем злопыхателям и доброжелателем. Я из города-героя Волгограда, с Красноармейского района, где все знают выражение «не зарекайся от тюрьмы и от сумы». Я скажу так: сейчас информация, которая в общем доступе — там могут такого наплести... У меня лично были друзья, на которых заводили дело, и в местных новостях там такого писали, из каждого второго делали коза ностру, Аль-Капоне минимум. Поэтому ничего нельзя сказать, мы не знаем всех нюансов, всех тонкостей. Дай бог, чтобы у них все хорошо было, чтобы все нормально завершилось.

— Одна из звезд Team Alpha Male — Сун Ядун, и ходили слухи о его бое с Петром Яном. В команде были какие-то разговоры об этом? Может, Ядун уже готовился к Яну?

— Да, да, он подходил ко мне, говорил: «Мы с Петром деремся». Мы разговаривали на эту тему, они были готовы. Думали, что правда бой состоится.

— С тобой не просил поспарринговать к Петру?

— Просил, но как? Я вообще не похож на Петра. Ну, может, внешне чуть (смеется).