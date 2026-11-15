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Кайла Харрисон — Аманда Нуньес: результат боя за титул в легчайшем весе на UFC 334 в Нью-Йорке 15 ноября 2026

Харрисон победила Нуньес и защитила титул чемпионки UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американка Кайла Харрисон победила бразильянку Аманду Нуньес и впервые защитила титул чемпионки UFC в легчайшем весе. Поединок прошел на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

Бой завершился в четвертом раунде. Харрисон провела удушающий прием сзади и заставила соперницу сдаться на отметке 1.29.

36-летняя Харрисон завоевала чемпионский пояс UFC в июне 2025 года, победив Джулианну Пенью приемом во втором раунде. После победы над Нуньес рекорд американки в ММА составляет 20 побед и одно поражение. Харрисон также является двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо.

Для 38-летней Нуньес этот бой стал первым после возвращения в октагон. До этого она не выступала с июня 2023 года, когда победила Ирене Альдану, после чего объявила о завершении карьеры. Бразильянка ранее владела чемпионскими поясами UFC в легчайшем и полулегком весе и в 2025 году была включена в Зал славы организации.

После поражения от Харрисон на счету Нуньес 23 победы и шесть поражений в профессиональных ММА.

ММА UFC: Харрисон — Нунес

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Аманда Нуньес
Кайла Харрисон
UFC
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