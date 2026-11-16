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Двалишвили извинился перед Гаджимагомедовым за оскорбление семьи, но позже удалил пост

Никита Давыдов

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили принес извинения российскому борцу Ахмеду Гаджимагомедову за оскорбление его семьи и предложил лично встретиться для урегулирования конфликта.

«Ахмед, мы оба знаем, что произошло после нашего инцидента: мы пожали друг другу руки и поставили точку. Но после этого появилось видео, на котором мы оба видим, как я оскорбляю твою семью. Я просто хочу извиниться за это. У меня не было такого намерения. Я понятия не имел, кто ты, когда ты подошел ко мне, схватил меня и начал кричать на другом языке.

Нам нужно окончательно уладить этот вопрос. У нас много общих друзей. Если хочешь встретиться, напиши мне напрямую», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Позднее грузинский боец удалил публикацию.

Конфликт между спортсменами произошел 11 июля на турнире RAF в Тбилиси. Двалишвили ударил Гаджимагомедова во время словесной перепалки. 13 ноября россиянин заявил, что после инцидента грузинский боец не извинился за оскорбление его матери.

1 ноября в Абу-Даби произошла массовая драка с участием Двалишвили, Усмана Нурмагомедова и представителей их команд. По итогам судебного разбирательства восемь участников потасовки получили по шесть месяцев заключения, еще двое были оштрафованы.

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Мераб Двалишвили
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