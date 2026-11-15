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Волков потребовал от UFC организовать третий бой с Ганом

Волков потребовал от UFC организовать третий бой с Ганом

Сергей Ярошенко

Российский боец Александр Волков, занимающий второе место в рейтинге UFC в тяжелом весе, потребовал организовать третий поединок с чемпионом организации французом Сирилем Ганом.

«Дайте мне Гана снова. Я его побью, заберу этот пояс и докажу, что являюсь настоящим чемпионом», — сказал Волков в видео, опубликованном в социальной сети.

Ранее бойцы встречались дважды. В июне 2021 года Ган победил Волкова единогласным решением судей. В декабре 2024 года француз вновь одержал победу, на этот раз раздельным решением.

На счету 38-летнего Волкова 41 победа, в том числе 24 нокаутом, и 11 поражений в профессиональных ММА. Россиянин является бывшим чемпионом Bellator (2012) и M-1 Challenge (2016).

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Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
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