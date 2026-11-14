Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
UFC 334 15 ноября 2026: расписание и результаты всех боев турнира в Нью-Йорке, Ган — Хокит, Харрисон — Нуньес, полный кард, кто победил

UFC 334: Ган — Хокит, Харрисон — Нуньес. Расписание боев, полный кард и результаты турнира 15 ноября

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Сирил Ган.
Фото Global Look Press

В ночь с 14 на 15 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон-сквер-гарден» пройдет турнир UFC 334. Главным событием станет бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом.

Во втором по значимости поединке чемпионка UFC в легчайшем весе Кайла Харрисон встретится с бывшей обладательницей поясов в двух весовых категориях Амандой Нуньес.

Ранние предварительные бои начнутся в 01.00 по московскому времени, предварительный кард — в 03.00, основной — в 05.00. Всего запланировано 13 поединков.

Сирил Ган&nbsp;&mdash; Джош Хокит. Ган — Хокит, Харрисон — Нуньес: онлайн-трансляция UFC 334

UFC 334. Нью-Йорк, США. 15 ноября 2026 года

Основной кард. Начало в 05.00 мск

  • Сириль Ган (Франция) — Джош Хокит (США). Титульный бой в тяжелом весе

  • Кайла Харрисон (США) — Аманда Нуньес (Бразилия). Титульный бой в женском легчайшем весе

  • Кайо Борральо (Бразилия) — Юсри Белгаруи (Нидерланды)

  • Урош Медич (Сербия) — Кевин Холланд (США)

  • Билал Хасан (США) — Луис Гуруле (США)

Предварительный кард. Начало в 03.00 мск

  • Стивен Томпсон (США) — Чарльз Радтке (США)

  • Дрю Добер (США) — Крис Данкан (Шотландия)

  • Джим Миллер (США) — Терренс Маккинни (США)

  • Донте Джонсон (США) — Сезар Алмейда (Бразилия)

Ранний предварительный кард. Начало в 01.00 мск

  • Джаред Гордон (США) — Мелкизаэл Коста (Бразилия)

  • Мэйси Чиассон (США) — Биа Мескита (Бразилия)

  • Алатенгхеили (Китай) — Хуан Диас

  • Эван Элдер (США) — Самуэл Санчес

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Глушенков: не стать вторым Кокориным
Кто заменит Роналду в сборной Португалии? И пойдет ли это команде на пользу
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Федор Емельяненко об инциденте в Абу-Даби: «Если это касается вашей мамы, семьи, родины — нужно вступать в драку»

ТАСС: Умар Нурмагомедов оказался среди задержанных после драки с участием брата Усмана и Двалишвили в Абу-Даби
Новости
RSS RSS
Все новости