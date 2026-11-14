UFC 334: Ган — Хокит, Харрисон — Нуньес. Расписание боев, полный кард и результаты турнира 15 ноября
В ночь с 14 на 15 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон-сквер-гарден» пройдет турнир UFC 334. Главным событием станет бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом.
Во втором по значимости поединке чемпионка UFC в легчайшем весе Кайла Харрисон встретится с бывшей обладательницей поясов в двух весовых категориях Амандой Нуньес.
Ранние предварительные бои начнутся в 01.00 по московскому времени, предварительный кард — в 03.00, основной — в 05.00. Всего запланировано 13 поединков.
UFC 334. Нью-Йорк, США. 15 ноября 2026 года
Основной кард. Начало в 05.00 мск
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Сириль Ган (Франция) — Джош Хокит (США). Титульный бой в тяжелом весе
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Кайла Харрисон (США) — Аманда Нуньес (Бразилия). Титульный бой в женском легчайшем весе
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Кайо Борральо (Бразилия) — Юсри Белгаруи (Нидерланды)
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Урош Медич (Сербия) — Кевин Холланд (США)
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Билал Хасан (США) — Луис Гуруле (США)
Предварительный кард. Начало в 03.00 мск
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Стивен Томпсон (США) — Чарльз Радтке (США)
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Дрю Добер (США) — Крис Данкан (Шотландия)
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Джим Миллер (США) — Терренс Маккинни (США)
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Донте Джонсон (США) — Сезар Алмейда (Бразилия)
Ранний предварительный кард. Начало в 01.00 мск
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Джаред Гордон (США) — Мелкизаэл Коста (Бразилия)
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Мэйси Чиассон (США) — Биа Мескита (Бразилия)
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Алатенгхеили (Китай) — Хуан Диас
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Эван Элдер (США) — Самуэл Санчес