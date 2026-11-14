UFC 334: Ган — Хокит, Харрисон — Нуньес. Расписание боев, полный кард и результаты турнира 15 ноября

В ночь с 14 на 15 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон-сквер-гарден» пройдет турнир UFC 334. Главным событием станет бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом.

Во втором по значимости поединке чемпионка UFC в легчайшем весе Кайла Харрисон встретится с бывшей обладательницей поясов в двух весовых категориях Амандой Нуньес.

Ранние предварительные бои начнутся в 01.00 по московскому времени, предварительный кард — в 03.00, основной — в 05.00. Всего запланировано 13 поединков.

UFC 334. Нью-Йорк, США. 15 ноября 2026 года

Основной кард. Начало в 05.00 мск

Сириль Ган (Франция) — Джош Хокит (США). Титульный бой в тяжелом весе

Кайла Харрисон (США) — Аманда Нуньес (Бразилия). Титульный бой в женском легчайшем весе

Кайо Борральо (Бразилия) — Юсри Белгаруи (Нидерланды)

Урош Медич (Сербия) — Кевин Холланд (США)

Билал Хасан (США) — Луис Гуруле (США)

Предварительный кард. Начало в 03.00 мск

Стивен Томпсон (США) — Чарльз Радтке (США)

Дрю Добер (США) — Крис Данкан (Шотландия)

Джим Миллер (США) — Терренс Маккинни (США)

Донте Джонсон (США) — Сезар Алмейда (Бразилия)

Ранний предварительный кард. Начало в 01.00 мск