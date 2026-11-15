Сирил Ган победил Джоша Хокита и защитил титул чемпиона UFC

Француз Сирил Ган победил американца Джоша Хокита и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Главный бой турнира UFC 334 прошел на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Поединок продлился все пять раундов. Ган одержал победу единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:47.

Для 36-летнего француза эта защита стала первой после получения полноценного чемпионского титула. В июне 2026 года Ган победил Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде и завоевал временный пояс UFC. Позднее он стал полноценным чемпионом после того, как Том Аспиналл освободил титул.

После победы рекорд Гана в профессиональных смешанных единоборствах составляет 15 побед и два поражения, еще один его бой признан несостоявшимся. Семь побед француз одержал нокаутом, три — приемами.

29-летний Хокит потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Теперь на его счету 10 побед и одно поражение в ММА. Шесть побед американец одержал нокаутом, три — приемами.

До титульного боя Хокит выиграл десять поединков подряд. В июне 2026 года он победил Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде, а ранее одолел Кертиса Блейдса единогласным решением судей.

ММА UFC: Ган — Хокит