Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Сирил Ган — Джош Хокит: результат боя за титул чемпиона в тяжелом весе на UFC 334 в Нью-Йорке 15 ноября 2026

Сирил Ган победил Джоша Хокита и защитил титул чемпиона UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сирил Ган и Джош Хокит.
Фото Getty Images

Француз Сирил Ган победил американца Джоша Хокита и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Главный бой турнира UFC 334 прошел на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Поединок продлился все пять раундов. Ган одержал победу единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:47.

Для 36-летнего француза эта защита стала первой после получения полноценного чемпионского титула. В июне 2026 года Ган победил Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде и завоевал временный пояс UFC. Позднее он стал полноценным чемпионом после того, как Том Аспиналл освободил титул.

После победы рекорд Гана в профессиональных смешанных единоборствах составляет 15 побед и два поражения, еще один его бой признан несостоявшимся. Семь побед француз одержал нокаутом, три — приемами.

29-летний Хокит потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Теперь на его счету 10 побед и одно поражение в ММА. Шесть побед американец одержал нокаутом, три — приемами.

До титульного боя Хокит выиграл десять поединков подряд. В июне 2026 года он победил Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде, а ранее одолел Кертиса Блейдса единогласным решением судей.

ММА UFC: Ган — Хокит

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джош Хокит
Сирил Ган
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Кто заменит Роналду в сборной Португалии? И пойдет ли это команде на пользу
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
«Извиняюсь перед всеми, кого обидела». Соболенко объяснила нецензурную брань в адрес украинских болельщиков
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Харрисон победила Нуньес и защитила титул чемпионки UFC

Ган после победы над Хокитом: «Этот ублюдок был очень хорош»
Новости
RSS RSS
Все новости