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ТАСС: турнир UFC может пройти в спорткомплексе «Олимпийский» в 2027 году

Никита Давыдов

Турнир UFC может состояться в московском спорткомплексе «Олимпийский» в 2027 году, информирует ТАСС.

Ранее глава UFC Дана Уайт допустил возможность возвращения организации в Россию. При этом он отметил, что переговоры о проведении турнира пока не велись.

27 октября президент Международной федерации самбо Василий Шестаков предложил Уайту провести турнир UFC в Москве в 2027 году. В качестве площадки он назвал Международный центр самбо в «Лужниках».

Первый турнир UFC в России состоялся 15 сентября 2018 года в «Олимпийском». Всего организация провела в стране три турнира, последний — в ноябре 2019 года в Москве.

Реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский» планируется завершить в 2027 году.

Источник: ТАСС
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