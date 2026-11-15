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Миллер провел рекордный 48-й бой в UFC и уступил Маккинни нокаутом

Дмитрий Сомов

Американский боец Джим Миллер провел 48-й поединок в UFC и увеличил принадлежащий ему рекорд промоушена по числу выступлений. 14 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке 43-летний ветеран легкого веса уступил Терренсу Маккинни нокаутом в первом раунде. Рефери остановил бой на отметке 1:53.

Согласно обновленному реестру рекордов UFC, ближайшим преследователем Миллера по числу боев остается Андрей Орловский, который 42 раза выходил в октагон. Следующие места делят Дональд Серроне и Нил Мэгни — по 38 выступлений. Таким образом, преимущество Миллера над Орловским увеличилось до шести боев.

Миллер остается лидером UFC и по числу побед — 28. По количеству досрочных побед боец занимает второе место с 20, уступая лишь Чарльзу Оливейре, у которого на одну больше — 21. Аналогичную позицию американец занимает по победам приемами — 14 против 17 у Оливейры.

Миллер дебютировал в UFC 18 октября 2008 года. Он стал единственным бойцом, выступавшим на юбилейных турнирах UFC 100, UFC 200 и UFC 300. Ранее американский боец говорил, что намерен завершить карьеру после 50-го выступления в организации.

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Джим Миллер
UFC
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