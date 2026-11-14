Царукян досрочно выиграл схватку у Грейси в Абу-Даби

Армяно-российский боец UFC Арман Царукян победил бразильца Неймана Грейси в соглавной схватке на турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби.

Схватка завершилась досрочно — техническим преимуществом со счетом 10:0.

В смешанных единоборствах на счету 30-летнего Царукяна 24 победы (10 — нокаутом) при трех поражениях.

Турнир RAF проходит на «Этихад Арене», расположенной на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет схватка Хамзата Чимаева и Криса Уайдмана, на кону — титул RAF Crossover в полутяжелом весе.