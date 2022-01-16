«Меня не интересуют медальки. Меня интересуют деньги». Слава Борщев — про дебют в UFC, Махачева и $ 50 тысяч

Снова победил нокаутом.

Вячеслав Борщев , Россия , 30 лет . Легкий вес . Статистика в ММА : 6 побед , 1 поражение . С 2017 года тренируется в США - в Team Alpha Male. С 2018 года проживает в Сакраменто ( Калифорния ). Чемпион мира по кикбоксингу -2011 ( раздел К -1).

Вячеслав Борщев отменно дебютировал в UFC: в ночь на 16 января он нокаутировал Дакоту Буша на турнире UFC Vegas 46 (UFC on ESPN 32). Бой закончился уже в первом раунде - после того , как Борщев всадил кулак точно в область печени соперника . Слава удостоился бонуса за лучшее выступление вечера в размере 50 тысяч долларов . Через несколько часов после победы волгоградец дал интервью " СЭ ".

- Что делали после боя ?

- В UFC все так жестко организовано ! Сначала дал одно интервью , потом меня сразу повели на другое , потом - еще на одно , потом - фотографирование , а потом - снова интервью . А затем - в отель . Ни на секунду не дали остановиться .

- Вы сейчас в Лас - Вегасе или уже в Сакраменто ?

- Мы поехали праздновать в ресторан . Плюс возле Bellagio ( отель и казино в Лас - Вегасе . - Прим . « СЭ ») потусили , сделали красивые съемки . В ресторане с нами были очень обеспеченные друзья Юрайи ( Фейбера , владельца зала Team Alpha Male, где тренируется Борщев . - Прим . « СЭ »). Они сказали : « Да полетели сегодня домой на джете !» Ну мы и улетели . Вот , я уже в Сакраменто . Только остался у своего " бойфренда " украинского ( улыбается ). Домой попасть не могу ( с Борщевым в Сакраменто проживают супруга и двое детей . - Прим . « СЭ »).

The first two finishes of the year earned the first two performance bonuses of the year ?



Congrats to @ViacheslavBors1 & @JakeCollier88! pic.twitter.com/8UJMYtKO5N — UFC (@ufc) January 16, 2022

- Почему Юрайи не было в вашем углу ?

- Он показал положительный тест на коронавирус . Мы причем ехали вместе - в одной машине . И у него тест дал положительный результат , а у меня - отрицательный . Я прилетел [ в Лас - Вегас ], он дома , в Сакраменто , снова сдал тест - уже отрицательный . Мы думали : « Слава богу , сейчас все получится ». Он прилетел в Лас - Вегас - и опять положительный тест . Его даже зрителем не пустили .

- Но там зато нет такой темы : когда у человека , с которым ты контактировал , положительный тест , то и тебя вместе с ним сворачивают .

- Я не стал уточнять - может быть , и есть . Я теперь , кстати , точно привьюсь . Да , я еще не привит .

- А почему ?

- Хайп такой большой был . Я хотел подольше подождать , посмотреть , как все будет выглядеть . И , честно говоря , я достаточно скептически к этому отношусь - именно к этой прививке . Сразу говорю : я не активаксер . У меня дети привиты всем , я тоже . Но у меня давно был плохой опыт с прививкой от гриппа . А с этой прививкой [ от коронавируса ] я не понимал ... Когда полиомиелит - это или прививка , или инвалидность , или смерть . А тут какая - то не пойми ... Короче , не знаю . Какой - то мусор у меня в голове был . Пандемия - людям надо помогать , надо прививки делать ... Плюс вокруг меня болели все , а я ни разу не заразился . Хотя обычно я всегда первым заражаюсь . И я как - то боялся к своему телу прикасаться . Но раз уж для дела полезно - ладно , сделаю .

- А что за плохой опыт с прививкой от гриппа ?

- Это неправильный аргумент . Это мое " ватническое " сознание ... Мне в детстве делали прививки - и несколько раз подряд , каждый год , я заболевал очень сильно . У меня даже глюки какие - то были . Я прямо очень плохо себя чувствовал . Потом мне перестали делать прививки - и с тех пор я ни разу не болел гриппом . Но это необъективно ! А то сейчас наслушаются ...

Viacheslav Borshchev def. Dakota Bush via TKO (body shot) at 3:47 of Round 1 #UFCVegas46 pic.twitter.com/01DDMMLXoM — MMA India (@MMAIndiaShow) January 16, 2022

- Теперь о бое . Насколько сложным он для вас получился ?

- Вообще идеально все прошло . Единственное , я уже во второй раз получил , когда встал из этого положения . Надо что - то делать с этим . Странно - на тренировках со мной такого не бывало . Или меня прощают постоянно на тренировках ... А так - все было примерно так , как я и ожидал . Я , правда , думал , что он будет использовать больше борцовских техник , а он попробовал смешать их с ударкой . Даже не знаю , помогло ли ему это или , наоборот , хуже сделало . Но когда я в первый раз встал [ после тейкдауна ], то понял , что он не сможет меня удержать внизу . Я же много работал на " физуху " в лагере к бою и , когда он у меня был на спине , пытался спину подломать - я себя настолько сильным физически чувствовал , таким жестким ! Офигенное ощущение .

А вот перед боем у меня катастрофа произошла . Я всю ночь обделывался ! Жуть ! Видимо , с весогонкой неправильно рассчитал - то ли переел , то ли еще что - то . Ночь вообще не спал . Ужасно ночь прошла . Расстроился сильно - ведь перед боем все так идеально шло , никогда так хорошо себя не чувствовал ... А тут в день перед боем обосраться - если прямо сказать ...

Если честно , я еще перебздел . На меня такой внезапный хайп напал - наши же ребята ( другие российские бойцы . - Прим . « СЭ ») не приехали , меня перенесли в основной кард , плюс из каждого утюга только про меня и говорили . Думал : « Да что ж такое ?!» Захотелось в коробку спрятаться . Я телефон вообще старался не трогать . Как не открою - вылазит и вылазит новая информация . И меня это как - то поддавливало . Я даже бабушке позвонил и пожаловался ! Говорю : « Страшно ».

- Она что сказала ?

— « Все четко будет , ты крутой ».

- Опишите нокаут . Нокауты после удара рукой в корпус - достаточно редкое явление в ММА .

- Наконец - то ! Меня задолбало , что я не мог так выиграть в бою . Мои друзья спарринг - партнеры не дадут соврать : я супермастер , черный пояс по нокаутам по пузу ... На тренировках . Я почти каждого из своих спарринг - партнеров здесь [ в Team Alpha Male] ронял ударами в живот - по печени . Да и в России много кого . Ударами по печени на жопу сажал . Но в бою такое случалось очень редко ! И вот наконец - то я попал в эту печень .

- Это была заготовка или удар спонтанно вылетел ?

- Конкретно к этому бою - не готовил . Но когда он встал после того , как не смог удержать меня на полу , я понял , что он уже морально сдался . Я увидел , что он руки вверх кинул . Вообще , идея была такая : сначала пробить по печени , а если он хорошо защитится , на голову перейти . Я все время этажи меняю . Плюс еще был такой момент : когда я бил правой по животу , то рассчитывал , что он туда [ к животу ] локоть поднесет , а левой я обведу этот локоть . Получилось так , что , когда я ударил правой , он в этот момент решил меня встретить . И когда я ударил его правой , то сделал ему больно , так как он ударил в ответ так ... Я вообще этот его удар не почувствовал - только на видео увидел , что он мне в подбородок попал . И вторым ударом я уже попал ему в самую печень - и все .

- Кто из бойцов ММА , боксеров был для вас примером в плане того , как нужно бить руками по корпусу ?

- Так сложно сказать ... В основном они все левши . Очень нравится , как бьет по печени Ломаченко , много старых боксеров ... Вообще , любители обычно очень круто бьют по печени . Потому что там раньше бились в шлемах . Ударом по шлему тяжело уронить . Если честно , по печени достаточно попасть - то - чик ( имеет в виду , что достаточно несильного , но точного удара . - Прим . « СЭ »). Мне кажется , одна из причин , почему я редко выключал ударами по печени в боях - вернее почти никогда , — потому что в боях я всегда бил со всей силы и попадал куда - то по площадям . А на тренировках ты бьешь аккуратненько , зато точно . Для ударов по печени сила не нужна , тут главное - четкость и тайминг . Если придираться , то для ударов по подбородку тоже нужен тайминг , но , как мне кажется , если в область головы дать со всей дури , то можно нокаутировать , а вот в печень желательно попасть точно .

- Вы получили бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера . На что пойдут эти деньги ?

- Конечно , на кокаин , проституток , виски . Я же нормальный , адекватный человек ! ( Улыбается .) Самое главное - теперь я могу быть full-time fighter. Плюс долги надо раздать . Близкие люди мне сильно помогали . Они не ожидают , что я отдам им долги , но я хочу их отдать . Еще надо заняться документами . От этих денег - то у меня почти ничего не останется . Сейчас отдам тренерам проценты , потом раздам долги , налоги , а если форсируют процесс оформления документов - останется то , что нужно , чтобы дожить до следующего боя и на полях не работать .

- Есть пример Хамзата Чимаева , который очень быстро стал звездой UFC. И он сразу после победы стал бросать вызовы всем подряд . Вы не хотите вызвать кого - нибудь на бой ?

- Если честно , меня никто не интересует . Меня не интересуют медальки , железки , награды . Меня интересуют деньги . Поэтому я слушаю свою команду и никуда не тороплюсь . Я не вижу смысла вызывать кого - то на бой прямо сейчас . У меня есть одна идея - она очень крутая и вам понравится . Насчет того , кого мы хотим вызвать . Но я думаю , что это случится только после второго контракта . Сейчас я дерусь за маленькие деньги , и нет никакого смысла вызывать громкие имена . Да и вообще это смешно . Я дерусь в категории до 155 фунтов , это самый конкурентный вес . И тут так много людей ? Думаю , топам я сейчас совсем не интересен - какой бы хайп вокруг меня ни был . Смысл им со мной драться ? Какой толк ?

Но сегодня меня на ESPN показали - я попал в десятку хайлайтов . Чего греха таить - сегодняшний кард вытянули я и последний бой ( Келвин Каттар против Гиги Чикадзе . - Прим . « СЭ »). В принципе , если продолжу в том же духе , есть шансы быстро набрать обороты . Но я пока не тороплюсь . Так устал быть нищим , что просто дайте мне хотя бы насладиться , побыть полноценным бойцом .

А вызывать ... Старая такая тема . Мне кажется , она уже скоро надоест людям , будет интересна только новым фанатам . Это же одно и то же ! « Ты дурак , ты петух , я тебя поломаю , я всех разорву ». Ну одно и то же . Опять же - я слушаю свою команду . Если она мне скажет кого - то вызвать - постараюсь сделать это максимально оригинально . У меня же у самого пока нет настроя кого - то выдергивать .

Borschev prosto borschanul today ?? https://t.co/5wdzg9gI6V — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) January 16, 2022

- В " Твиттере " вас выделил Ислам Махачев . Он написал : « Борщев просто борщанул сегодня ».

- Да , я видел . Забавно получилось . Вроде и приятно , а в то же время не пойму - то ли он угорает надо мной , то ли это такой комплимент интересный . Мне в любом случае приятно - даже если угарнул . Тем более я же не просто так в конце лезгинку отбомбил . Я отомстил за то , что наших кавказцев не получилось привезти на бои . Я с одним из тренеров общаюсь в " Инстаграме ", надеялся встретиться . А получилось так , что их бои перенесли . Получается , я за них оттанцевал .

- Когда хотели бы провести следующий бой ?

- Плохой вопрос . Ладно , постараюсь максимально коротко ... Извините , я не имел в виду , что вы придумали плохой вопрос ( улыбается ).

- Да тут придумывать было нечего . Это супербанальный вопрос .