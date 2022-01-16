«Меня не интересуют медальки. Меня интересуют деньги». Слава Борщев — про дебют в UFC, Махачева и $ 50 тысяч
Вячеслав Борщев, Россия, 30 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 6 побед, 1 поражение. С 2017 года тренируется в США - в Team Alpha Male. С 2018 года проживает в Сакраменто (Калифорния). Чемпион мира по кикбоксингу-2011 (раздел К-1).
Вячеслав Борщев отменно дебютировал в UFC: в ночь на 16 января он нокаутировал Дакоту Буша на турнире UFC Vegas 46 (UFC on ESPN 32). Бой закончился уже в первом раунде - после того, как Борщев всадил кулак точно в область печени соперника. Слава удостоился бонуса за лучшее выступление вечера в размере 50 тысяч долларов. Через несколько часов после победы волгоградец дал интервью "СЭ".
- Что делали после боя?
- В UFC все так жестко организовано! Сначала дал одно интервью, потом меня сразу повели на другое, потом - еще на одно, потом - фотографирование, а потом - снова интервью. А затем - в отель. Ни на секунду не дали остановиться.
- Вы сейчас в Лас-Вегасе или уже в Сакраменто?
- Мы поехали праздновать в ресторан. Плюс возле Bellagio (отель и казино в Лас-Вегасе. - Прим. «СЭ») потусили, сделали красивые съемки. В ресторане с нами были очень обеспеченные друзья Юрайи (Фейбера, владельца зала Team Alpha Male, где тренируется Борщев. - Прим. «СЭ»). Они сказали: «Да полетели сегодня домой на джете!» Ну мы и улетели. Вот, я уже в Сакраменто. Только остался у своего "бойфренда" украинского (улыбается). Домой попасть не могу (с Борщевым в Сакраменто проживают супруга и двое детей. - Прим. «СЭ»).
The first two finishes of the year earned the first two performance bonuses of the year ?— UFC (@ufc) January 16, 2022
Congrats to @ViacheslavBors1 & @JakeCollier88! pic.twitter.com/8UJMYtKO5N
- Почему Юрайи не было в вашем углу?
- Он показал положительный тест на коронавирус. Мы причем ехали вместе - в одной машине. И у него тест дал положительный результат, а у меня - отрицательный. Я прилетел [в Лас-Вегас], он дома, в Сакраменто, снова сдал тест - уже отрицательный. Мы думали: «Слава богу, сейчас все получится». Он прилетел в Лас-Вегас - и опять положительный тест. Его даже зрителем не пустили.
- Но там зато нет такой темы: когда у человека, с которым ты контактировал, положительный тест, то и тебя вместе с ним сворачивают.
- Я не стал уточнять - может быть, и есть. Я теперь, кстати, точно привьюсь. Да, я еще не привит.
- А почему?
- Хайп такой большой был. Я хотел подольше подождать, посмотреть, как все будет выглядеть. И, честно говоря, я достаточно скептически к этому отношусь - именно к этой прививке. Сразу говорю: я не активаксер. У меня дети привиты всем, я тоже. Но у меня давно был плохой опыт с прививкой от гриппа. А с этой прививкой [от коронавируса] я не понимал... Когда полиомиелит - это или прививка, или инвалидность, или смерть. А тут какая-то не пойми... Короче, не знаю. Какой-то мусор у меня в голове был. Пандемия - людям надо помогать, надо прививки делать... Плюс вокруг меня болели все, а я ни разу не заразился. Хотя обычно я всегда первым заражаюсь. И я как-то боялся к своему телу прикасаться. Но раз уж для дела полезно - ладно, сделаю.
- А что за плохой опыт с прививкой от гриппа?
- Это неправильный аргумент. Это мое "ватническое" сознание... Мне в детстве делали прививки - и несколько раз подряд, каждый год, я заболевал очень сильно. У меня даже глюки какие-то были. Я прямо очень плохо себя чувствовал. Потом мне перестали делать прививки - и с тех пор я ни разу не болел гриппом. Но это необъективно! А то сейчас наслушаются...
Viacheslav Borshchev def. Dakota Bush via TKO (body shot) at 3:47 of Round 1 #UFCVegas46 pic.twitter.com/01DDMMLXoM— MMA India (@MMAIndiaShow) January 16, 2022
- Теперь о бое. Насколько сложным он для вас получился?
- Вообще идеально все прошло. Единственное, я уже во второй раз получил, когда встал из этого положения. Надо что-то делать с этим. Странно - на тренировках со мной такого не бывало. Или меня прощают постоянно на тренировках... А так - все было примерно так, как я и ожидал. Я, правда, думал, что он будет использовать больше борцовских техник, а он попробовал смешать их с ударкой. Даже не знаю, помогло ли ему это или, наоборот, хуже сделало. Но когда я в первый раз встал [после тейкдауна], то понял, что он не сможет меня удержать внизу. Я же много работал на "физуху" в лагере к бою и, когда он у меня был на спине, пытался спину подломать - я себя настолько сильным физически чувствовал, таким жестким! Офигенное ощущение.
А вот перед боем у меня катастрофа произошла. Я всю ночь обделывался! Жуть! Видимо, с весогонкой неправильно рассчитал - то ли переел, то ли еще что-то. Ночь вообще не спал. Ужасно ночь прошла. Расстроился сильно - ведь перед боем все так идеально шло, никогда так хорошо себя не чувствовал... А тут в день перед боем обосраться - если прямо сказать...
Если честно, я еще перебздел. На меня такой внезапный хайп напал - наши же ребята (другие российские бойцы. - Прим. «СЭ») не приехали, меня перенесли в основной кард, плюс из каждого утюга только про меня и говорили. Думал: «Да что ж такое?!» Захотелось в коробку спрятаться. Я телефон вообще старался не трогать. Как не открою - вылазит и вылазит новая информация. И меня это как-то поддавливало. Я даже бабушке позвонил и пожаловался! Говорю: «Страшно».
- Она что сказала?
— «Все четко будет, ты крутой».
- Опишите нокаут. Нокауты после удара рукой в корпус - достаточно редкое явление в ММА.
- Наконец-то! Меня задолбало, что я не мог так выиграть в бою. Мои друзья спарринг-партнеры не дадут соврать: я супермастер, черный пояс по нокаутам по пузу... На тренировках. Я почти каждого из своих спарринг-партнеров здесь [в Team Alpha Male] ронял ударами в живот - по печени. Да и в России много кого. Ударами по печени на жопу сажал. Но в бою такое случалось очень редко! И вот наконец-то я попал в эту печень.
- Это была заготовка или удар спонтанно вылетел?
- Конкретно к этому бою - не готовил. Но когда он встал после того, как не смог удержать меня на полу, я понял, что он уже морально сдался. Я увидел, что он руки вверх кинул. Вообще, идея была такая: сначала пробить по печени, а если он хорошо защитится, на голову перейти. Я все время этажи меняю. Плюс еще был такой момент: когда я бил правой по животу, то рассчитывал, что он туда [к животу] локоть поднесет, а левой я обведу этот локоть. Получилось так, что, когда я ударил правой, он в этот момент решил меня встретить. И когда я ударил его правой, то сделал ему больно, так как он ударил в ответ так... Я вообще этот его удар не почувствовал - только на видео увидел, что он мне в подбородок попал. И вторым ударом я уже попал ему в самую печень - и все.
- Кто из бойцов ММА, боксеров был для вас примером в плане того, как нужно бить руками по корпусу?
- Так сложно сказать... В основном они все левши. Очень нравится, как бьет по печени Ломаченко, много старых боксеров... Вообще, любители обычно очень круто бьют по печени. Потому что там раньше бились в шлемах. Ударом по шлему тяжело уронить. Если честно, по печени достаточно попасть-то - чик (имеет в виду, что достаточно несильного, но точного удара. - Прим. «СЭ»). Мне кажется, одна из причин, почему я редко выключал ударами по печени в боях - вернее почти никогда, — потому что в боях я всегда бил со всей силы и попадал куда-то по площадям. А на тренировках ты бьешь аккуратненько, зато точно. Для ударов по печени сила не нужна, тут главное - четкость и тайминг. Если придираться, то для ударов по подбородку тоже нужен тайминг, но, как мне кажется, если в область головы дать со всей дури, то можно нокаутировать, а вот в печень желательно попасть точно.
- Вы получили бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. На что пойдут эти деньги?
- Конечно, на кокаин, проституток, виски. Я же нормальный, адекватный человек! (Улыбается.) Самое главное - теперь я могу быть full-time fighter. Плюс долги надо раздать. Близкие люди мне сильно помогали. Они не ожидают, что я отдам им долги, но я хочу их отдать. Еще надо заняться документами. От этих денег-то у меня почти ничего не останется. Сейчас отдам тренерам проценты, потом раздам долги, налоги, а если форсируют процесс оформления документов - останется то, что нужно, чтобы дожить до следующего боя и на полях не работать.
- Есть пример Хамзата Чимаева, который очень быстро стал звездой UFC. И он сразу после победы стал бросать вызовы всем подряд. Вы не хотите вызвать кого-нибудь на бой?
- Если честно, меня никто не интересует. Меня не интересуют медальки, железки, награды. Меня интересуют деньги. Поэтому я слушаю свою команду и никуда не тороплюсь. Я не вижу смысла вызывать кого-то на бой прямо сейчас. У меня есть одна идея - она очень крутая и вам понравится. Насчет того, кого мы хотим вызвать. Но я думаю, что это случится только после второго контракта. Сейчас я дерусь за маленькие деньги, и нет никакого смысла вызывать громкие имена. Да и вообще это смешно. Я дерусь в категории до 155 фунтов, это самый конкурентный вес. И тут так много людей? Думаю, топам я сейчас совсем не интересен - какой бы хайп вокруг меня ни был. Смысл им со мной драться? Какой толк?
Но сегодня меня на ESPN показали - я попал в десятку хайлайтов. Чего греха таить - сегодняшний кард вытянули я и последний бой (Келвин Каттар против Гиги Чикадзе. - Прим. «СЭ»). В принципе, если продолжу в том же духе, есть шансы быстро набрать обороты. Но я пока не тороплюсь. Так устал быть нищим, что просто дайте мне хотя бы насладиться, побыть полноценным бойцом.
А вызывать... Старая такая тема. Мне кажется, она уже скоро надоест людям, будет интересна только новым фанатам. Это же одно и то же! «Ты дурак, ты петух, я тебя поломаю, я всех разорву». Ну одно и то же. Опять же - я слушаю свою команду. Если она мне скажет кого-то вызвать - постараюсь сделать это максимально оригинально. У меня же у самого пока нет настроя кого-то выдергивать.
Borschev prosto borschanul today ?? https://t.co/5wdzg9gI6V— Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) January 16, 2022
- В "Твиттере" вас выделил Ислам Махачев. Он написал: «Борщев просто борщанул сегодня».
- Да, я видел. Забавно получилось. Вроде и приятно, а в то же время не пойму - то ли он угорает надо мной, то ли это такой комплимент интересный. Мне в любом случае приятно - даже если угарнул. Тем более я же не просто так в конце лезгинку отбомбил. Я отомстил за то, что наших кавказцев не получилось привезти на бои. Я с одним из тренеров общаюсь в "Инстаграме", надеялся встретиться. А получилось так, что их бои перенесли. Получается, я за них оттанцевал.
- Когда хотели бы провести следующий бой?
- Плохой вопрос. Ладно, постараюсь максимально коротко... Извините, я не имел в виду, что вы придумали плохой вопрос (улыбается).
- Да тут придумывать было нечего. Это супербанальный вопрос.
- Перед этим боем я так стрессанул... Физически я был хорошо готов. Но два года у меня были просто сумасшедшими! И вот сейчас я впервые могу себя ощутить более-менее как человек. И хочется чувствовать это ощущение подольше. Но в то же время я понимаю, что сейчас самое время... Как говорят: «Куй железо, пока горячо». Буду слушать Юрайю. И я так понимаю, что Юрайя настроен на то, чтобы я дрался как можно раньше.