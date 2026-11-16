Источник: Хабиб Нурмагомедов договорился об освобождении брата Усмана из заключения в ОАЭ

Хабиб Нурмагомедов договорился с властями ОАЭ об освобождении своего брата, российского бойца Усмана и его товарищей из заключения, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным источника, сначала окружение Усмана пыталось решить вопрос самостоятельно и не привлекать Хабиба, однако справиться без помощи старшего брата не удалось. Тот сначала обратился за помощью к главе UFC Дэйне Уайту и американским партнерам, но получил ответ, что в ОАЭ другие законы и решить вопрос так, как это возможно в США, не получится. Параллельно с этим Магомед Анкалаев и Хамзат Чимаев убеждали грузинского экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили публично — «попросить отпустить пацанов». Тот согласился, однако на ситуацию это не повлияло.

Тогда, по информации канала, Хабиб вылетел в ОАЭ для прямых переговоров с властями Эмиратов. Они шли долго, и в итоге стороны договорились об освобождении всех участников поэтапно. Первую группу бойцов, задержанных после потасовки в фойе, освободили вчера, вторую — сегодня; среди них был и Усман. По данным Mash на спорте, Нурмагомедов также пообещал шейхам, что никто из участников конфликта не будет публично — в интервью или соцсетях — комментировать эту ситуацию.