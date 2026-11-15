Ган — Хокит: где смотреть прямую трансляцию боя

Сирил Ган и Джош Хокит встретятся в главном бою турнира UFC 334, который проходит в ночь с 14 на 15 ноября 2026 года в Нью-Йорке (США). На кону чемпионский пояс UFC в тяжелом весе. Рассказываем, во сколько начнется поединок по московскому времени и где смотреть трансляцию в России.

Бесплатный вариант просмотра основной программы UFC 334 в России — федеральный телеканал «Матч ТВ». Полный турнир заявлен на телеканале «Матч! Боец», который обычно доступен в составе платных пакетов, а также на UFC Fight Pass по подписке. Не все способы онлайн-просмотра являются бесплатными.

Ранние предварительные поединки UFC 334 начинаются в 01.00 мск, прелимы — в 03.00 мск, основной кард — в 05.00 мск. Бой Сирила Гана и Джоша Хокита запланирован последним; ориентировочное время выхода спортсменов — около 07.00 мск.

Точное начало главного боя зависит от продолжительности предыдущих поединков. В соглавном событии вечера Кайла Харрисон встретится с Амандой Нуньес в поединке за чемпионский титул в женском легчайшем весе.