Сирил Ган — Джош Хокит: во сколько начало главного боя UFC 334, где смотреть трансляцию

Французский боец Сирил Ган и американец Джош Хокит встретятся в главном событии турнира UFC 334 в ночь на воскресенье, 15 ноября. Поединок за чемпионский пояс UFC в тяжелом весе пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Начало основного карда UFC 334 — в 5.00 по московскому времени. Ориентировочное время главного боя Сирил Ган — Джош Хокит — 7.00 мск. Спортсмены выйдут в октагон после завершения четырех предыдущих встреч основного карда.

Для действующего обладателя титула Гана предстоящая встреча станет первой защитой чемпионского пояса. Его соперник Джош Хокит подходит к поединку без поражений в профессиональной карьере.

Прямую трансляцию боя в России покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Посмотреть поединок также можно на платном телеканале «Матч! Боец» и через UFC Fight Pass. Онлайн-эфир будет доступен на сайте matchtv.ru.

ММА UFC: Ган — Хокит

36-летний Сирил Ган имеет профессиональный рекорд 14 побед и два поражения, еще один бой француза признан несостоявшимся. Семь побед он одержал нокаутом, три — приемами. В июне 2026 года Ган победил Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде и завоевал временный чемпионский пояс UFC. Позднее француз получил статус полноценного чемпиона после освобождения титула Томом Аспиналлом.

29-летний Джош Хокит выиграл все десять поединков в профессиональных смешанных единоборствах. На его счету шесть побед нокаутом и три — приемами. В последнем бою 14 июня 2026 года американец победил Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде. До этого он одолел Кертиса Блейдса единогласным решением судей.

Следить за ходом главного боя, результатами других встреч и последними новостями UFC 334 можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».