Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Сирил Ган — Джош Хокит: во сколько начало боя UFC 334, где смотреть трансляцию 15 ноября 2026

Сирил Ган — Джош Хокит: во сколько начало главного боя UFC 334, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сирил Ган.
Фото Getty Images

Французский боец Сирил Ган и американец Джош Хокит встретятся в главном событии турнира UFC 334 в ночь на воскресенье, 15 ноября. Поединок за чемпионский пояс UFC в тяжелом весе пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Начало основного карда UFC 334 — в 5.00 по московскому времени. Ориентировочное время главного боя Сирил Ган — Джош Хокит — 7.00 мск. Спортсмены выйдут в октагон после завершения четырех предыдущих встреч основного карда.

Для действующего обладателя титула Гана предстоящая встреча станет первой защитой чемпионского пояса. Его соперник Джош Хокит подходит к поединку без поражений в профессиональной карьере.

Прямую трансляцию боя в России покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Посмотреть поединок также можно на платном телеканале «Матч! Боец» и через UFC Fight Pass. Онлайн-эфир будет доступен на сайте matchtv.ru.

ММА UFC: Ган — Хокит

36-летний Сирил Ган имеет профессиональный рекорд 14 побед и два поражения, еще один бой француза признан несостоявшимся. Семь побед он одержал нокаутом, три — приемами. В июне 2026 года Ган победил Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде и завоевал временный чемпионский пояс UFC. Позднее француз получил статус полноценного чемпиона после освобождения титула Томом Аспиналлом.

29-летний Джош Хокит выиграл все десять поединков в профессиональных смешанных единоборствах. На его счету шесть побед нокаутом и три — приемами. В последнем бою 14 июня 2026 года американец победил Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде. До этого он одолел Кертиса Блейдса единогласным решением судей.

Следить за ходом главного боя, результатами других встреч и последними новостями UFC 334 можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джош Хокит
Сирил Ган
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Кто заменит Роналду в сборной Португалии? И пойдет ли это команде на пользу
RAF Абу-Даби-2026: основная информация о турнире
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Звезда НХЛ Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Садулаев попросил освободить всех арестованных после драки в Абу-Даби

Кайо Борральо — Юсри Белгаруи: во сколько начало боя на UFC 334, где смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости