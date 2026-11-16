Мераб Двалишвили: «Усман и Умар Нурмагомедовы — плохие представители Дагестана и мусульман»

Бывший чемпион UFC, грузинский боец Мераб Двалишвили прокомментировал массовую драку, произошедшую 11 ноября в Абу-Даби с российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и представителями его команды, включая брата Усмана — Умара Нурмагомедова.

«Усман и Умар — плохие представители Дагестана и мусульман. На остальных четырех человек, которые были рядом, мне вообще все равно. У меня не было никаких проблем с Дагестаном и мусульманами, только с этими двумя. А Усман и Умар не мужчины, они ссыкуны. Умар подтянулся потом. Он не мужчина. Я очень разочарован в нем. Я прощал его до этой ситуации, а теперь он зашкварился.

У меня не было повреждений после той части потасовки, что попала на видео. Когда меня бросали, я не упал головой в пол. У меня были повреждения потом... но все нормально. Никаких травм сейчас. Что было бы, если бы не было Сабы, и они были бы шестеро против меня одного? Я бы дрался, как мужчина. Я мужчина, мне все равно, я против 10 или 20. Главное — я прав в этой ситуации. Я был прав тогда в Грузии, и я прав сейчас. Я сплю спокойно. Я веду себя, как мужчина, живу, как мужчина. Умар и Усман — плохие люди, плохие представители Дагестана и мусульман. Мы — кавказцы, и мы должны решать вопросы по-кавказски. А Усман и Умар решили [плохим] путем. Они ссыкуны.

С Ахмедом мы все порешили, закрыли. Я извинился за то, что оскорбил членов его семьи, задел мать. Но в Грузии спровоцировал первым он. Он подошел, начал кричать на меня, на другом языке, и я поступил так. Считаю, что я был абсолютно прав. Я извинился перед ним за мать, но это были извинения не перед всей этой группой людей [командой Хабиба]», — сказал Двалишвили в выпуске The Ariel Helwani Show на YouTube.

По итогам судебного разбирательства восемь участников потасовки получили по шесть месяцев заключения, еще двое были оштрафованы.