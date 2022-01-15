«Либералы везде одинаковые. В России им не нравятся православные, в США — протестанты и баптисты». Слава Борщев: новый русский в UFC

Он успешно выступал в кикбоксинге, но четыре года назад бросил все и поехал в Америку — чтобы попасть в UFC. И попал!

Вячеслав Борщев, 30 лет. Легкий вес.

Статистика в ММА: 5 побед, 1 поражение.

Волгоградец Борщев дебютирует в UFC в ночь на 16 января, соперник — Дакота Буш (8-3 в ММА, 0-1 в UFC). Слава с семьей (жена, дочь и сын) живет в Сакраменто (Калифорния), где тренируется в зале бывшего чемпиона WEC в легчайшем весе Юрайи Фейбера. За то время, пока Борщев находится в США, они с Фейбером стали хорошими друзьями. Как мы уже не раз писали, такого общительного, душевного российского бойца со свободным английским, как Слава, в UFC не хватало. За последние полтора года мы записали с Борщевым три объемных интервью. Ниже — их результат: рассказ Вячеслава о себе, бойцах Team Alpha Male, драке в Волжском и жизни в США.

Америка

— В Америку я приехал в 2017 году, а безвылазно я тут уже три года. Как оказался в Team Alpha Male? Тупо подошел к Юрайе и сказал: «Хочу драться».

Один мой близкий товарищ — большой фанат этой команды, и он привел много аргументов, почему мне надо именно сюда. Ключевым моментом стало то, что Сергей Липинец сможет встретить меня в Лос-Анджелесе. А в аэропорту я встретил Артема Левина (известный российский тайбоксер. — Прим. «СЭ»), узнал, что он живет в Сан-Диего. Еще я переписывался с одним пареньком, мы тренировались вместе лет 10 назад. Я думал, он в Нью-Йорке, а он, оказывается, в часе езды от Team Alpha Male и даже был там. Подумал: «Значит, это судьба, надо пробовать».

В первый раз родственники помогли деньгами. У меня тогда жена родила, не хотелось рисковать, долго думал и попросил помощи. Я решил задержаться в Америке и начал тратить свои кровные. А потом уже договорился с Юрайей, и он сделал мне рабочую визу. Ну, как рабочую, P1, для профессиональных спортсменов.

Когда я пришел в Team Alpha Male в первый раз — там никого не было [из известных бойцов]. Я купил полный комплекс тренировок и ходил каждый день на протяжении где-то недели. И на джиу-джитсу ходил... Везде, где можно было, там появлялся.

Я возил в машине вещи, подгончики Юрайе. Причем я ездил вообще без прав. И вот как-то приехал — а в зале Юрайя. Я сразу подбежал к нему, сказал, что хочу драться. У меня тогда еще особо английского не было, я просто повторял фразы, которые заучил. Он спросил у меня: «Какой у тебя рекорд?» А я ему: «Я никогда по ММА не дрался» Он: «А ты боролся когда-нибудь?» Я: «Нет». И он на меня так посмотрел... Потом Юрайя мне рассказал, что до меня так никто никогда не делал — обычно люди пишут письма, а я появился в зале внезапно ниоткуда. Тем не менее тогда он сказал: «Ну, приходи на спарринги, посмотрим».

Я пришел на спарринги. Он мне дал, я так понял, двух лучших ребят в зале на тот момент. Я проявил себя достойно. Ему понравилось, и он сказал: «Давай поборемся». Юрайя стал бороться со мной сам и, конечно, сильно наказал. За 3 минуты задушил меня раз 15, после чего заявил: «Видишь, как это тяжело — бороться. Нужно уметь бороться». Я ему ответил, что все равно хочу драться. Он улыбнулся: «Ну, давай подумаем, что с этим делать». В общем, я тренировался-тренировался, и ему, наверное, понравились мои желание и стремление. Он вообще очень открытый парень, двери его дома всегда открыты. Сейчас ситуация немного изменилась, у него второй ребенок, а до этого у Юрайи дома был проходной двор. Мог утром проснуться — а в доме уже какие-то люди, и половина из них — непонятно кто. Сейчас ребенок, жена, он даже разуваться на входе стал. Представляете, как это для американцев? В общем, сдружились мы с ним — сейчас мы как кенты, как братва. По сути, то, что я привез сюда семью, — это его работа. Он на этом настоял.

Тренером в Team Alpha Male я стал почти сразу. Юрайя просил меня тренировать уже во время моего первого посещения США. Мой первый друг в Америке — Эндрю из Техаса, я его тренировал. Он мне ставил «физуху» и борьбу, а я ему — ударку. Он дрался в Bellator, я его секундировал, он выиграл бой. С тех пор так и кентуемся с Андрюхой, мой первый американский кент. Юрайя видел, что я тренирую Эндрю, просил кому-то еще помочь. Постепенно набрал ход. А потом, когда у меня стал появляться какой-то уровень английского, Юрайя сделал меня полноценным тренером.

Цель

— Я поехал в Америку, потому что если уж к чему-то и стремиться, то к самому лучшему. Все люди разные, конечно, но я считаю себя в разумной мере амбициозным. Если бросить все, чем я занимался до этого, и начать с нуля, то ради чего-то. Что сейчас самое бомбовое, самое модное? UFC. Значит, надо двигаться к этой цели. Как получится — уже бог с ним, но изначальная цель именно эта. Но я же тогда [в 2017 году] еще не понимал, что такое ММА. Сейчас-то понимаю, что это за жесть, и думаю, на хрен я сюда приперся (смеется). А тогда не понимал. Естественно, мне хотелось в самую лучшую лигу, конкурировать с самыми сильными. Понимал, что здесь все уже давно развито. Ну, естественно, у меня были иллюзии насчет Америки. Я-то думал, здесь все суперналажено, всякие менеджеры. Любят же из каждого утюга рассказывать, какой тут суперкрутой подход. А когда я приехал и столкнулся с нюансами, узнал, что даже профессионалы высокого уровня работают где-нибудь на полставки, подумал: «Ага, возможно, капитализм уже не такой и з*****ь». Извините за это слово, которое любит говорить Юрий Дудь.

Наверное, сейчас уже можно сказать: я говорю на английском. Тренировки проводил на английском, дела веду на английском, даже в компьютерные игры пару раз на английском играл. Это вообще был самый кайф. Я люблю играть, вот только времени нет. Я про сюжетные игры типа интерактивного кино. Как, например, Walking Dead от Telltale Games. Смысл какой: ты как бы смотришь кино и в процессе выбираешь действия, решаешь головоломки или просто тыкаешь на кнопки. Ты вроде бы смотришь кино, но в то же время в нем участвуешь, и от твоих действий может зависеть концовка, да и вообще постоянно все зависит от твоих действий. Это очень интересно! Смотрите, осторожнее, а то подсядете! Я когда начал играть в такие игры на английском — вот тогда почувствовал прогресс. Потом стал пробовать читать книги. Сложнее всего пока читать и писать. Говорить как-то полегче, ну, я в принципе человек разговорчивый. Плюс у меня бабушка — учитель английского. Когда я был маленьким и еще не стал разгильдяем, она меня заставляла учить язык. Просто я очень рано это дело забросил. Когда я в первый раз приехал в Америку, я понял, что не знаю ничего, а до этого казалось, что я вроде как что-то знаю. Уверен, что одна из причин быстрого прогресса — то, что я в детстве все это так или иначе слышал.

Основная часть иммигрантов приезжает в США по двум причинам: либо они бегут от чего-то, либо бегут за суперхорошей жизнью. Я был настолько был сфокусирован на своей задаче [стать бойцом], что даже не помню, как пролетел первый год здесь. Для парня с Красноармейского (Красноармейский район Волгограда. — Прим. «СЭ»), несмотря на то что у меня уже был большой багаж и жизненный опыт... Я даже так скажу: у нас в Красноармейском есть люди и побогаче тех, кто в Калифорнии, и с богатыми людьми я имел дело, общался, но здесь — совсем другой уровень. Мы же все это видели когда-то в кино. Представляете, я в первую свою поездку лично познакомился с Ван Даммом! Я просто поехал заниматься своим делом, а тут так получилось, что встретился с легендами. Встречал многих бойцов — Фрэнка Мира, еще кого-то из тех, кого в детстве по телевизору видел. Я даже не думал об этом, когда ехал сюда. А тут все складывается так, что начинаешь общаться с этими людьми, дружить. Я даже не знал, что Сэйдж [Норткатт] в Alpha Male, не знал, что здесь Чед Мендес. Знал только Юрайю и Коди, мне друг рассказал. Я же за ММА вообще не следил, просто поехал в никуда. Была цель — и все. Пандемия меня жестко ушатала, но я вроде выкарабкался — во многом благодаря тому, что здесь меня окружают порядочные люди.

Раньше я вел группу бойцов, всю Team Alpha Male тренировал. А сейчас я сфокусирован на своей карьере. Мне очень тяжело дается переход [из кикбоксинга в ММА], приходится уделять много времени борьбе, джиу-джитсу. Бывало, по три раза в день тренировался, еще и работал параллельно, по две группы в день вел. Еще и подработки какие-то приходилось делать, лапы держать. Я просто умирал. В какой-то момент, особенно после начала пандемии, я понял, что не могу продолжать жить в таком режиме — а я прожил так больше года. Начал как-то лавировать. Не хотел бы даже возвращаться к тому, чтобы тренировать. Хочу быть полноценным бойцом.

Фейбер

— Я был тренером Коди Гарбрандта по ударке? Ну, это громко сказано. Кстати, я был тренером по ударке у Юрайи Файбера, особенно перед его первым боем (после возвращения Фейбера в ММА — против Рикки Саймона в июле 2019 года; Фейбер победил техническим нокаутом. — Прим. «СЭ»). Перед вторым боем, когда он с Петей Яном дрался (в декабре 2019 года, Фейбер проиграл техническим нокаутом. — Прим. «СЭ»), я тоже участвовал в его тренировках, но у него, если честно, подготовка шла разобранно, у него настолько не получалось, так что могу смело снять с себя ответственность (улыбается). Тем более что я был против этого боя. Почему против? Первая причина — Юрайя не занимается, не тренируется как раньше. Он сейчас всегда и везде.

Вообще, Юрайя — нереально талантливый чувак. Есть люди, которые от природы одарены всем. Но он — жертва своего таланта, он не может ни на чем сфокусироваться. Он офигительно рисует, он пишет сценарии для фильмов. Основной свой капитал он заработал не боями, он хороший бизнесмен. Здание, в котором находится зал, полностью принадлежит ему. Он его купил, а теперь оно стоит 10 миллионов долларов. Юрайя — очень грамотный чувак по жизни. Как тренер он просто суперспециалист. Свой первый бой в LFA (в октябре 2020 года Борщев победил единогласным решением судей Али Зебяна. — Прим. «СЭ») я хотел провести по-другому, но мы с ним в ночь перед боем поговорили, а потом все произошло слово в слово так, как он мне сказал. Движение в движение. Я думал, что будет иначе, но, как только начался бой и случился первый проход в ноги, я понял, что все будет один в один так, как сказал Юрайя.

Если бы он занимался только тренерством — он был бы одним из лучших тренеров. Если бы занимался только боями — возможно, был бы вообще лучшим бойцом. Я ему говорил: «Ну как ты можешь конкурировать с Петей Яном? Он же маньяк, он в зале живет. Куда тебе с ним драться?» А Юрайя, оказывается, схитрил. Сначала подписал контракт, а потом у нас спрашивать начал. Видимо, хотел узнать реакцию. Потому что перед тем, как драться с Рики, он с нами советовался, а тут поставил всех перед фактом. Я был очень против боя. Не потому, что считаю Юрайю ниже уровнем, чем Петя, просто Юрайя так не тренируется. Петя сейчас — чемпион, на сборах в Дагестане. Как можно драться с такими маньяками, когда ты максимум 50 процентов своего времени уделяешь тренировкам? Это невозможно, это даже опасно для здоровья, тем более когда тебе за 40 лет.

Гарбрандт

— Гарбрандт агрессивно отреагировал на удар Ван Дамма? Ну, легко судить, когда не тебе старик пнул по лицу (смеется). Тем более это чисто альфа-самцовая тема, он-то себя считает звездой не ниже уровнем. Я так подозреваю. Я тогда его, если честно, почти не знал. С Коди сложная ситуация, я думаю, он зависим от того, какие люди его окружают. Насколько я его знаю, он сам по себе очень добрый чувак. Я не настолько близок с ним, как с Юрайей, не могу сказать всех нюансов, но он приятный, отзывчивый парень. Красавчик, пахарь, талантливый спортсмен. Очень приятный. Я удивился, что он постоянно в Instagram отвечает, постоянно открыт, контактный. Но он ведет себя периодически... Как он с Ти Джеем [Диллашоу] разговаривал, весь этот треш-ток — мне кажется, это не его тема. Он как будто пытался привлечь внимание а-ля Макгрегор, причем я думаю, что это не с его подачи, а кто-то ему неправильно подсказал. С Петей [Яном] вот эта ситуация — что ему нужно было? Не знаю. Мне еще и тяжело объективно судить, потому что это уже почти моя семья родная, но я стараюсь держаться.

Шутка насчет подбородка Коди? Ну, это все ерунда. Об этом, мне кажется, говорят в основном те, кто сами не дерутся. Как понять, держишь ты удар или нет? Любому так по бороде тресни — не выдержит. Есть, конечно, уникальные личности, но когда ты так глупо, тупо три раза подряд пропускаешь открытый удар в подбородок — любой упадет. Я не думаю, что у него какой-то слабый подбородок, вообще не понимаю, что такое «слабый подбородок». Я помню уникальные случаи, когда ребятам чуть-чуть по бороде задевали — и все.

Бомжи, расизм, оружие

— В Лос-Анджелесе есть целые города бомжей. Тысячи людей живут в палатках на улицах, какают и писают прямо там, где живут. В Лос-Анджелесе есть места, где уже сейчас бьют панику ученые, что там чума может начаться, как в Средневековье. Если не решить эту проблему, то может начаться чума. Даже в Сакраменто уже не рекомендуют купаться в Сакраменто-ривер, потому что бомжи гадят в речки и там уже какие-то бактерии появились.

Black Lives Matters? Это настолько мутная тема... я лично считаю, что это внутренние разборки демократов с республиканцами. Здесь основная причина — не черные с белыми, а бедные и богатые. Просто так сложилось, что среди бедных большинство черных, ну так сложилось исторически, потому что все они когда-то были рабами. Ну не могут рабы за одно-два поколения все стать капиталистами и буржуями. А так — расизм здесь всегда был жесткий. Один из наших тренеров по борьбе Ли Кэмп помнит время, когда ему в автобусе нельзя было на одних местах с белыми сидеть.

Это, кстати, ответ всем антисоветчикам. В 1961-м черный не мог зайти в бар, где были белые, и выпить там. Полная сегрегация была. И в этом же году советский человек полетел в космос. И кто? Сын крестьянина полетел! Жесть здесь была с расизмом, расизм был жесточайший. Но сейчас это проблема бедных и богатых. Средний класс в Америке? Он есть, в отличие от России, социальные лифты работают лучше, чем даже в Европе. Но пропасть между богатыми и обычными людьми все равно огромная. В Америке, если теоретически пахать изо всех сил, даже обычной работягой, можно почти каждому до среднего класса дотянуться. Выше — уже сложно, в элиту пробиться практически нереально.

Но бедных в США, конечно, больше, чем среднего класса и всех остальных, но это везде так в мире. От этого никуда не деться. И да, чаще всего это представители каких-то меньшинств. Районы, в которых преобладает темнокожее население, однозначно хуже. Да даже районы, в которых живут мексиканцы, тоже очевидно хуже. И этот контраст — просто нереальный. Вот я живу в Восточном Сакраменто, это, грубо говоря, как у нас Барвиха, Рублевка. 10 минут проехать на юг — а там уже решетки на окнах и непонятно что творится, можно встретить любых персонажей. Даже в Даунтаун проехать — там и бомжи, и кто угодно, хотя это достаточно симпатичное место.

Могут ли ограбить на улице? Мне кажется, в Калифорнии — вряд ли. Тут такое место, что, даже несмотря на проблемы с бомжами, так не особо делают. Но я из Канзаса недавно приехал — вот это ужасное место, люди грубые, делать там нечего, никогда туда не езжайте. Еще там много оружия, просто до хрена. Люди с оружием ходят, в магазинах везде знаки, куда можно с пистолетом, а куда нельзя. Да там даже в аэропорту висит список, какие гранаты можно перевозить, куда сдавать пистолеты.

Но скажу так: в штатах, в которых традиционно есть свободное ношение оружия, есть и культура оружия. Они выросли с этим, знают, как обращаться с оружием, живут так всю жизнь. Я думаю, что забирать у них оружие — плохо. Мне вот с ними жить некомфортно, я не могу жить в стране, где рядом со мной по улице может идти чувак с катаной или Калашниковым — и даже не прятать это оружие. Я же не знаю, что у него в голове. Но они-то выросли в этом. И, чтобы вы понимали, Техас — штат с одним из самых низких процентов преступности. Там нет драк на дорогах, потому что если ты начнешь выпендриваться — сразу застрелят. Там у каждой бабушки пистолет. Я там останавливался у женщины, которой 54 года, и у нее в доме было минимум три оружия: два ружья и один пистолет. Это культура, они так выросли и живут.

Подколы

— Меня тут насчет алкоголя постоянно подкалывают, вообще не устают. Мне пофиг вообще, я, наоборот, угораю (улыбается). Помню, они на каком-нибудь мероприятии бухали и мне предлагали. Я им говорил: «Да я не пью». А они такие: «Чего? Не может быть, ты же русский! Как же водка?» Я водку-то только раз жизни пробовал — в детстве случайно. Сразу желание пить ее отбило — на всю жизнь. Чуть не обблевался. Не знаю, как это отвратительное дерьмо вообще можно подносить к губам. Кстати, здесь водка очень популярна — не знаю почему. А еще вот что интересно: почти все русские, которых я здесь знаю, не пьют. Максимум могут пивасика попить. «Россияне — пьяницы» — это тупейший стереотип, который не соответствует действительности.

«Ватники» и либералы

— Как cформулировал Женя Кириллов из «Боевых ботаников»: «Ватник» — это православный сталинист". Человек, который одновременно может быть православным и говорить, что Сталин — красавчик. Конечно, я не такой, но близок к этому. Вообще, я уже интернационалист, можно сказать, коммуняка. Открыт для такого формата существования. Но при этом я с детства рос в такой атмосфере, что жизнь мне жестко и неприятно показывала, кто свои, а кто чужие. Есть православная культура, неважно, плохая она или хорошая, — она наша. И она точно не хуже остальных. И когда наши либералы... Причем либералы в принципе везде одинаковые, поэтому это всегда смешно, когда они между собой соревнуются, кто лучше или кто говнистее. Вот либералы в Америке ненавидят Америку, они говорят, что все американское — это плохо, что американцы везде в мире устраивают зло. Либералы в России говорят, что все русские — говнюки, а православная вера — самая худшая. Здесь либералы говорят, что протестанты или баптисты — самые худшие. В Италии — что католики. В общем, одна схема.

Я не согласен с этим. Мы не хуже всех, это неправда. Когда мы говорим про Сталина... Я ни в коем случае не его фанат, но его нельзя даже на одну ступень с Гитлером ставить. Это две полные противоположности. Это мое мнение, я не суперисторик. Я так вижу, что их нельзя ни идеологически сопоставить, ни как-то еще. То, что был какой-то общий опыт, связанный с войной, — да хорош! Что, Черчилль не мутил какие-то темы или Рузвельт не мутил? Это война, вы что, прикалываетесь?

Последний раз, когда я понял, что я «ватник», — это когда наши либералы праздновали... Кажется на «Медузе» выходило: «Назарбаев воткнул нож в спину режиму Путина». Типа, он собирается открыть в Каспийском море военную базу НАТО. Я смотрю — люди радуются, типа: «Да, так ему и надо!» Я это все читаю и думаю: «Может, я дебил, но стрелять-то в нас будут! В Путина, что ли, стрелять будут?» Или мне хотят сказать, что это я дебил, что думаю, что в кого-то будут стрелять. Тогда на хрена эти базы везде? Нам продолжают рассказывать, что Россия — агрессор. Слушайте, российских баз по всему миру где-то девять или в девяти разных странах. Американских — 800. Вы прикалываетесь? Я понять не могу, то ли я дебил, то ли с ними что-то не так. Поэтому, исходя из их логики, я «ватник». Мне вроде как кажется, что я стараюсь здраво рассуждать, размышлять над этим... Ну, Женьку в этом плане я доверяю, он человек образованный, пишет без ошибок, воспитанный, интеллигентный. Поэтому думаю: «Ну, ладно, значит, я «ватник».

Драка

В 2018 году, в преддверии боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, на Youtube-канале «Боевые Ботаники» вышли обзоры Борщева: в одном он разбирает технику Хабиба, в другом — технику Конора. Материалы были сделаны креативно и с юмором: так, Борщев в выпуске про технику Нурмагомедова был в папахе, а помогал ему человек, одетый в костюм медведя. Съемки видео о Хабибе проходили в спортзале в городе Волжском. Команде «Боевых Ботаников» мешали посетители спортзала, которые то шумели, то били по мешкам. Борщев несколько раз в корректной и добродушной форме попросил их быть потише и дождаться окончания съемок, но после того, как его просьба была проигнорирована в очередной раз, сорвался на мат. Это не понравилось уроженцу Дагестана, которого друзья назвали Арсик. В результате Слава ударил Арсика, а потом они договорились подраться один на один. Бой для Арсика начался успешно — он быстро повалил Борщева и попытался сделать удушающий. Однако Слава не сдался и через некоторое время сумел подняться. Уставший Арсик продолжил лежать на земле, принимая один удар ногой за другим. Видя, что он проигрывает, друзья Арсика поспешили остановить драку. Тем не менее она продолжилась, и стало окончательно ясно, что Борщев и свежее, и просто сильнее. Тогда Славу неожиданно проатаковал крепкий парень по имени Хамзат. Борщев увернулся, после чего его увели. Как рассказал основатель проекта «Боевые Ботаники» Евгений Кириллов, покинуть зал в Волжском им с Борщевым удалось не без проблем. Полное видео инцидента можно посмотреть на канале «Боевые Ботаники». В октябре же 2021 года журналист Александр Лютиков выяснил, что человеком, внезапно напавшим на Борщева (в конце драки), был боец на голых кулаках, звезда лиги Hardcore FC Хамзат Куриев.

— Нет, Евгений [Кириллов] не обсуждал, стоит ли выкладывать видео этой драки. В последнем видео они сказал, что мы с ним это обсуждали — что если я попаду в UFC, то он это выложит. Я, если честно, не помню, чтобы был такой разговор, — но я периодически получаю по голове, так что можно простить. Да, он сделал это [выложил видео] без согласования со мной, причем дважды. Сначала на какой-то платной платформе, а потом на Youtube — после того, как меня подписали в UFC. Ну, молодец, делает свою работу. Он со мной уже больше особо не общается, я его замучил своей некомпетентностью и ватничеством. Извини, Евгений, не хотел тебя заколебать.

Честно говоря, вначале расстроился [что видео было опубликовано]. Ну, когда со стороны на себя смотришь... Мне 30 лет, я стараюсь заниматься образованием, быть адекватным, в меру прогрессивным человеком, но я все равно красноармейский чудик. Если бы меня кто-то где-то без палева заснял лет 10-15 назад в компании моих друзей, а сейчас выложил бы — это была бы просто жесть, люди подумали бы, что я больной человек. Мы же всегда в кругу друзей разговариваем по-другому, шутки у нас бывают странные. Я стараюсь по-максимуму быть таким, какой я есть, но все равно ты всегда хочешь показать себя с лучшей стороны. Я не считаю, что это плохо или лицемерно, да и, если уж на то пошло, мы все по-своему лицемеры... А потом мне похрен стало. Если я правильно все буду делать, то буду более популярен, будут больше узнавать. Если переживать из-за каждого, кто что-то думает, — можно с ума сойти. Единственное, я еще расстроился вот из-за чего: потом писали про этого паренька [про Арсика], что они там, оказывается, какие-то нехорошие ребята. Вот тут я расстроился. Может, и надо было звонить друзьям и как-то заканчивать эту ситуацию. Я не знал, что они такие плохие. Там вообще какие-то мерзкие дела, я слышал... Ну, говорить не буду, потому что точно не знаю, правда это или нет, но судя по тому, что я слышал, — это вообще что-то странное и страшное.

Хамзат? Я ему позвонил сразу после того, как все произошло. Он мне сказал: «Я перезвоню». Потом я ему звонил — он трубку не брал. Потом ему мой товарищ-чеченец позвонил, я думал, может, они, как чеченцы, друг друга поймут, но он снова ответил: «Я перезвоню». И пропал. На этом закончили. Он сейчас делает свое дело, молодец. У меня к нему нет никакой злобы, он может базарить что угодно, делать что угодно. Я желаю им самого лучшего — Арсику тоже. Если, конечно, то, что я про него слышал, — неправда. Если это правда, то, наоборот, всего самого худшего ему желаю. Пусть они станут нормальными, адекватными людьми, учат иностранные языки, едут драться в UFC, зарабатывают деньги — что угодно. Главное — пусть больше не нарушают закон и никого не бьют в крысу или не в крысу. Пусть бьют людей только за деньги в рамках соревнований.

И, если можно, я хотел бы обратиться через вас и к другим журналистам: я бы с удовольствием оставил эту тему. Вот такой я, могу отказаться от таких маргинальных движух. Давайте закроем эту тему.

Хабиб

— По выпуску можно понять — хотя мы и максимально старались это завуалировать, — что мы пытались не то чтобы показать его в некрасивом свете, а слабости какие-то найти, что ли. Приколоть, подколоть, хайпануть как-то. Все равно не получилось [найти слабости]. Он лютый тип, вообще! До этого выпуска мне по барабану было, есть Хабиб или нет его. И мне были очень неприятны его фанаты. А его самого я видел в жизни один раз — здесь, в Америке, — и он мне очень понравился. Я подумал: «Ни хрена он крутой!» Мне понравился он как человек, как личность. В Америке его все любят, уважают. Я за ним следил в Instagram. А потом пошли какие-то конфликты, связанные с расовыми или религиозными темами... Я не очень люблю это, эти темы мне неинтересны. Я считаю, что в Дагестане достаточно мечетей, лучше открыть там библиотеку, клуб какой-то шахматный или еще что-то. Это мое мнение, не хочу никого осуждать ни в коем случае. Плюс эта непонятная толпа фанатов, с которыми мы столкнулись даже во время съемок видео про Хабиба, — ну, они прямо отталкивают, отторжение вызывают. Я так понимаю, он с этим не то что не борется, а, может, и кайфует. Поэтому и он начал отталкивать. Потом я посмотрел его бои, и для меня стало два Хабиба. Один Хабиб — популярная личность, второй — это боец. Как боец он, конечно, крутой, просто вышка. Особенно когда я стал понимать в борьбе. У нас еще в чем сложность: в Америке мало-мальски борьбой занимаются все — в школах, в колледжах. Они понимают, что такое борьба, поэтому любят и уважают Хабиба. Хабиб — это просто маньяк. Это гений грепплинга. Когда я сам начал бороться, я понял, что это за нереальная работа. Люди просто не догоняют, о чем говорят, когда пытаются найти у него что-то, когда говорят, что он в чем-то не очень хорош. То, что он делает, — для этого нужна нереальная выносливость, нереальная сила. К тому же он все проводит практически безошибочно. Еще меня очень удивило, что техника в ударке у него корявая, но защищается он очень грамотно, не дает по себе ударить. По нему очень тяжело попасть, и даже ударники высокого уровня не справлялись.

Будущее

— Иногда мне кажется, что если все так же продолжилось бы, то я хотел бы, чтобы моя дочь реализовывала себя в Америке. Здесь просто социальный лифт лучше работает. Тут необязательно, грубо говоря, изнасиловать соседа, чтобы устроить свою жизнь получше, можно и честными путями заработать. Не то чтобы в России это невозможно, просто мне кажется, что здесь таких возможностей больше. Даже в сравнении с той же Европой. В Америке перспектива передвижения по социальному лифту для иммигрантов самая лучшая. Может, в Швейцарии, если ты швейцарец, все будет четко, или в Швеции, если ты швед. Но если ты приедешь туда иммигрантом, мне кажется, что у тебя не получится так, как в Америке. В Америке всем по барабану, иммигрант ты или нет. Если ты приносишь результат, если от тебя есть польза — все будет четко.

Но я люблю свою культуру — славянскую культуру. Люблю Масленицу, люблю наши песни. Еще лезгинку люблю грузинскую, узбекскую кухню. Все люблю. Россиян люблю. Но не хочу, чтобы моя дочь была рабом какого-то своего болота. Грубо говоря, это как свободу купить. Если бы я когда-то захотел себе американский паспорт, то только для того, чтобы купить себе свободу. Чтобы перед тем, как въехать в другую страну, не доказывать, что я не хочу в этой стране остаться. Просто меня это напрягает. Конечно, может, это и иллюзия свободы. Может, я и хотел бы остаться в США, но мне не нравится жить в стране... Мне хотелось бы жить в стране, в которой ты никогда не услышишь по новостям что-то в духе «Швейцария отправила свои войска в Ирак», или «Новая Зеландия вводит свои войска в Австралию», или что кого-то «Новичком» травят. Сама идея жить в стране, которая не воюет непонятно за что, мне нравится. Но сказать, что я... Это легче сказать, чем сделать. От себя не убежишь. Я «ватник», куда я себя дену? Все равно рано или поздно встану и буду петь «Священную войну», «Калинку-малинку» — с медведями, с балалайкой. Разве что водку пить не смогу.