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Хамзат Чимаев — Крис Вайдман: результат схватки на турнире RAF в Абу-Даби 14 ноября 2026

Чимаев победил Вайдмана в главной схватке на турнире RAF

Алина Савинова

Представитель ОАЭ Хамзат Чимаев одержал победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Крисом Вайдманом в главной схватке на турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби.

Чимаев победил соперника техническим преимуществом со счетом 10:0 и завоевал титул RAF Crossover в полутяжелом весе. Спортсмены встречались в категории до 215 фунтов (около 97,5 кг).

Первоначально соперником Чимаева должен был стать американец Колби Ковингтон, однако он выбыл из заявки.

Турнир RAF проходил на «Этихад Арене» на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ).

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Крис Вайдман
Хамзат Чимаев
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