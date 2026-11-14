Чимаев победил Вайдмана в главной схватке на турнире RAF

Представитель ОАЭ Хамзат Чимаев одержал победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Крисом Вайдманом в главной схватке на турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби.

Чимаев победил соперника техническим преимуществом со счетом 10:0 и завоевал титул RAF Crossover в полутяжелом весе. Спортсмены встречались в категории до 215 фунтов (около 97,5 кг).

Первоначально соперником Чимаева должен был стать американец Колби Ковингтон, однако он выбыл из заявки.

Турнир RAF проходил на «Этихад Арене» на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ).