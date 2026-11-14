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Сегодня, 11:00
Ган — Хокит, Харрисон — Нуньес: онлайн-трансляция UFC 334
Турнир UFC в Нью-Йорке.
Волков отправился в Нью-Йорк на турнир UFC 334: «Посмотрим, с кем я буду драться следующим»
Российский боец Александр Волков отправился на турнир UFC 334, где в главном бою подерутся американец Джош Хокит и француз Сирил Ган.
«Ребята, всем привет. Я в аэропорту Лас-Вегаса сейчас. Лечу в Нью-Йорк. Буду на этих выходных смотреть, как будет проходить бой между Хокетом и Ганом. Посмотрим, с кем я буду драться следующим», — сказал Волков в видео, опубликованном пресс-службой UFC.
Хокит — о нападении на Двалишвили: «Когда на человека набрасывается вся твоя команда — это полное дерьмо»
Американский боец UFC Джош Хокит прокомментировал массовую драку с участием российского бойца Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона UFC грузина Мераба Двалишвили, произошедшую 11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Считаю, что это трусливый поступок, понимаете? Трусы прячутся в толпе. Понимаю, когда ты подходишь к человеку один на один, даешь ему пощечину — это выяснение отношений один на один. Но когда на человека набрасывается вся твоя команда — это полное дерьмо, понимаете, о чем я», — заявил Хокит на пресс-конференции перед турниром UFC 334.
Результаты взвешивания участников UFC 334
Главный кард (05.00 мск):
— Тяжелый вес, титульный бой: Сирил Ган (110,04 кг) — Джош Хокит (104,96 кг).
— Женский легчайший вес, титульный бой: Кайла Харрисон (61,23 кг) — Аманда Нуньес (61,23 кг).
— Средний вес: Кайо Борральо (84,10 кг) — Юсри Белгаруи (84,37 кг).
— Полусредний вес: Урош Медич (77,56 кг) — Кевин Холланд (77,29 кг).
— Наилегчайший вес: Билал Хасан (56,88 кг) — Луис Гуруле (56,79 кг).
Прелимы (03.00 мск):
— Полусредний вес: Стивен Томпсон (77,38 кг) — Чарльз Радтке (77,47 кг).
— Легкий вес: Дрю Добер (70,49 кг) — Крис Данкан (70,49 кг).
— Легкий вес: Джим Миллер (70,58 кг) — Терренс Маккинни (72,67 кг)*.
— Промежуточный вес (до 86,18 кг): Донте Джонсон (85,73 кг) — Сезар Алмейда (86,00 кг).
Ранние прелимы (01.00 мск):
— Легкий вес: Джаред Гордон (70,58 кг) — Мелкизаэл Коста (70,49 кг).
— Женский легчайший вес: Мэйси Чиассон (61,14 кг) — Беатрис Мескита (61,60 кг).
— Легчайший вес: Хейли Алатенг (61,51 кг) — Хуан Диас (61,87 кг)*.
— Легкий вес: Эван Элдер (70,76 кг) — Самуэл Санчес (69,67 кг).
*Терренс Маккинни не уложился в лимит легкого веса. Боец отдаст 30 процентов гонорара сопернику. Поединок с Джимом Миллером состоится.
*Хуан Диас превысил допустимый вес для нетитульного поединка в легчайшей категории. Его оштрафуют на 20 процентов гонорара в пользу соперника. Бой состоится.
Хокит — о возможных грязных приемах Гана: «Если он ударит меня в пах, я пырну его ножом»
Американский боец UFC Джош Хокит в шутливой форме рассказал, как намерен реагировать на возможные нарушения правил со стороны француза Сирила Гана в предстоящем бою за титул в тяжелом весе.
«Ган — грязный боец? Это не имеет значения для меня. Даже думать особо об этом не хочу, у меня другое мышление. Если он ударит меня в затылок, я ткну ему в глаз. Если он ткнет мне в глаз, я ударю его в пах. Он ударит меня в пах, мне придется пырнуть его ножом. Он пырнет меня, я пристрелю его. Он пристрелит меня? Я найду его семью и убью. Он убьет мою семью? Тогда я захвачу всю Францию», — заявил Хокит.
Аманда Нуньес: краткая биография
Аманде Нуньес — 38 лет. Бразильянка родилась 30 мая 1988 года в штате Баия. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начала в 2008 году, а в UFC дебютировала в августе 2013-го.
В июле 2016 года Нуньес победила Мишу Тейт и впервые стала чемпионкой UFC в легчайшем весе. В последующие годы она защитила пояс в боях с Рондой Роузи, Валентиной Шевченко и другими соперницами.
В декабре 2018 года бразильянка нокаутировала Крис Сайборг и завоевала титул в полулегком весе. Таким образом, она стала первой женщиной в истории UFC, одновременно владевшей чемпионскими поясами в двух весовых категориях.
В декабре 2021 года Нуньес неожиданно уступила Джулианне Пенье и потеряла титул в легчайшем весе. Однако уже в июле 2022-го взяла реванш, победив единогласным решением судей.
Последний бой бразильянка провела 10 июня 2023 года на UFC 289. Нуньес победила Ирене Альдану единогласным решением судей и объявила о завершении карьеры.
В ноябре 2026 года она возвращается в октагон после перерыва продолжительностью более трех лет. В поединке с Харрисон Нуньес попытается снова завоевать титул UFC в легчайшем весе.
Профессиональный рекорд Нуньес — 23 победы и 5 поражений. На ее счету 13 побед нокаутом и четыре — приемами.
Кайла Харрисон: краткая биография
Кайле Харрисон — 36 лет. Американская спортсменка родилась 2 июля 1990 года в Мидлтауне (штат Огайо). До перехода в смешанные единоборства она добилась выдающихся результатов в дзюдо.
Харрисон дважды становилась олимпийской чемпионкой — в Лондоне в 2012 году и Рио-де-Жанейро в 2016-м. В 2010 году она также выиграла чемпионат мира по дзюдо.
Профессиональную карьеру в ММА американка начала в 2018 году. До перехода в UFC выступала в PFL, где дважды выигрывала чемпионский турнир — в 2019 и 2021 годах.
В UFC Харрисон дебютировала в апреле 2024 года на юбилейном турнире UFC 300. В первом бою она победила Холли Холм удушающим приемом во втором раунде. Позднее выиграла у Кетлен Виейры решением судей.
7 июня 2025 года на UFC 316 Харрисон победила Джулианну Пенью болевым приемом во втором раунде и завоевала чемпионский пояс в женском легчайшем весе.
Первую защиту титула первоначально планировалось провести в январе 2026 года, однако Харрисон снялась с поединка против Аманды Нуньес из-за травмы шеи. Бой перенесли на ноябрь.
Профессиональный рекорд Харрисон — 19 побед и 1 поражение. Шесть поединков она выиграла нокаутом, восемь — болевыми и удушающими приемами.
Джош Хокит: краткая биография
Хокиту — 29 лет. Американец начал профессиональную карьеру в ММА в 2023 году. До перехода в смешанные единоборства занимался борьбой и американским футболом, а также входил в тренировочный состав клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс».
В ноябре 2025 года Хокит дебютировал в UFC. За первый год выступлений в организации американец одержал четыре победы подряд, быстро поднявшись в рейтинге тяжелого дивизиона.
В январе 2026 года он победил Денцела Фримена техническим нокаутом в первом раунде, а в апреле оказался сильнее Кертиса Блейдса единогласным решением судей.
Последний бой Хокит провел 14 июня на турнире UFC Freedom 250, где остановил Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде.
Профессиональный рекорд Хокита — 10 побед и ни одного поражения. Поединок с Ганом станет для него первой возможностью завоевать титул UFC.
Сирил Ган: краткая биография
Гану — 36 лет. Француз начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2018 году, а в августе 2019-го дебютировал в UFC. Его отличают высокая скорость передвижения, разнообразная ударная техника и умение контролировать дистанцию.
В августе 2021 года Ган победил Деррика Льюиса и впервые завоевал временный чемпионский пояс в тяжелом весе. В январе 2022-го он попытался стать полноценным чемпионом, но уступил Франсису Нганну. Год спустя француз вновь проиграл титульный бой — Джону Джонсу.
В октябре 2025 года Ган встретился с Томом Аспиналлом в поединке за чемпионский титул. Бой был признан несостоявшимся после случайного попадания француза пальцем в глаз сопернику в первом раунде.
14 июня 2026 года на турнире UFC Freedom 250 Ган победил Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде и вновь стал временным чемпионом. Позднее он получил полноценный титул после отказа Аспиналла от пояса.
Профессиональный рекорд Гана — 14 побед, 2 поражения и один бой без результата.
Где смотреть трансляцию турнира UFC 334
Прямую трансляцию UFC 334 в России можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.
«Матч! Боец» покажет турнир в полном объеме, а федеральный «Матч ТВ» — поединки основного карда. Ретрансляция будет доступна в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko. Следить за соревнованиями также можно на сайте matchtv.ru.
Начало ранних прелимов — в 01.00 мск, предварительного карда — в 03.00, основного — в 05.00.
«СЭ» будет подробно следить за турниром UFC 334. Последние новости, результаты боев и изменения в карде будут доступны в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «Спорт-Экспресса».
Когда и где состоится турнир UFC 334
Турнир UFC 334 пройдет в субботу, 14 ноября 2026 года, на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). По московскому времени соревнования начнутся уже в воскресенье, 15 ноября.
Ранние предварительные поединки стартуют в 01.00 мск, прелимы — в 03.00, основной кард — в 05.00.
Всего в программе запланированы 13 боев, в том числе два титульных — в тяжелом и женском легчайшем весе.
Полный кард турнира UFC 334
Основной кард (начало в 05.00 мск):
Сирил Ган (Франция) — Джош Хокит (США) — титульный бой в тяжелом весе
Кайла Харрисон (США) — Аманда Нуньес (Бразилия) — титульный бой в женском легчайшем весе
Кайо Борральо (Бразилия) — Юсри Белгаруи (Нидерланды). Средний вес
Урош Медич (Сербия) — Кевин Холланд (США). Полусредний вес
Билал Хасан (Индонезия) — Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес
Предварительный кард (начало в 03.00 мск):
Стивен Томпсон (США) — Чарльз Радтке (США). Полусредний вес
Дрю Добер (США) — Крис Данкан (Шотландия). Легкий вес
Джим Миллер (США) — Терренс Маккинни (США). Легкий вес
Донте Джонсон (США) — Сезар Алмейда (Бразилия). Средний вес
Ранние прелимы (начало в 01.00 мск):
Джаред Гордон (США) — Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес
Биа Мескита (Бразилия) — Мэйси Чиассон (США). Женский легчайший вес
Алатенгхейли (Китай) — Хуан Диас (Перу). Легчайший вес
Эван Элдер (США) — Самуэл Санчес (Бразилия). Легкий вес
В ночь с субботы на воскресенье, 15 ноября, в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 334, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в тяжелом весе между французом Сирилом Ганом и непобежденным американцем Джошем Хокитом.
36-летний Ган проведет первую защиту чемпионского пояса. Француз завоевал временный титул в июне 2026 года, победив Алекса Перейру техническим нокаутом. После того как британец Том Аспиналл освободил пояс из-за проблем со здоровьем, Ган получил статус полноценного чемпиона UFC.
29-летний Хокит подходит к первому титульному бою в карьере с рекордом 10 побед и ни одного поражения. Американец дебютировал в UFC в ноябре 2025 года и выиграл четыре поединка подряд. В последнем бою он победил Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде.
В соглавном событии вечера чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон встретится с бывшей обладательницей поясов в двух весовых категориях Амандой Нуньес. Бразильянка возвращается в октагон после завершения карьеры в 2023 году. Для Харрисон это будет первая защита чемпионского титула.
Также в основном карде выступят Кайо Борральо и Юсри Белгаруи, Урош Медич и Кевин Холланд, Билал Хасан и Луис Гуруле. В предварительных поединках запланированы бои Стивена Томпсона, Дрю Добера и Джима Миллера.