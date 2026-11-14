Ган — Хокит, Харрисон — Нуньес: онлайн-трансляция UFC 334

Аманда Нуньес: краткая биография

Аманде Нуньес — 38 лет. Бразильянка родилась 30 мая 1988 года в штате Баия. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начала в 2008 году, а в UFC дебютировала в августе 2013-го.

В июле 2016 года Нуньес победила Мишу Тейт и впервые стала чемпионкой UFC в легчайшем весе. В последующие годы она защитила пояс в боях с Рондой Роузи, Валентиной Шевченко и другими соперницами.

В декабре 2018 года бразильянка нокаутировала Крис Сайборг и завоевала титул в полулегком весе. Таким образом, она стала первой женщиной в истории UFC, одновременно владевшей чемпионскими поясами в двух весовых категориях.

В декабре 2021 года Нуньес неожиданно уступила Джулианне Пенье и потеряла титул в легчайшем весе. Однако уже в июле 2022-го взяла реванш, победив единогласным решением судей.

Последний бой бразильянка провела 10 июня 2023 года на UFC 289. Нуньес победила Ирене Альдану единогласным решением судей и объявила о завершении карьеры.

В ноябре 2026 года она возвращается в октагон после перерыва продолжительностью более трех лет. В поединке с Харрисон Нуньес попытается снова завоевать титул UFC в легчайшем весе.

Профессиональный рекорд Нуньес — 23 победы и 5 поражений. На ее счету 13 побед нокаутом и четыре — приемами.