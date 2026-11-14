Магомедшарипов победил Чикадзе на турнире RAF

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов одержал победу над грузином Гигой Чикадзе на турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби.

35-летний россиянин уложил соперника на лопатки через 1 минуту 6 секунд после начала второго раунда.

На счету Магомедшарипова 18 побед при одном поражении в смешанных единоборствах. Он также является чемпионом Европы 2012 года по ушу.

Турнир RAF проходит на «Этихад Арене», расположенной на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет схватка Хамзата Чимаева и Криса Уайдмана, на кону — титул RAF Crossover в полутяжелом весе.