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Кайла Харрисон — Аманда Нуньес: во сколько начало боя UFC 334, где смотреть трансляцию 15 ноября 2026

Кайла Харрисон — Аманда Нуньес: во сколько начало боя на UFC 334, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кайла Харрисон.
Фото Global Look Press

Американка Кайла Харрисон и бразильянка Аманда Нуньес встретятся в соглавном событии турнира UFC 334 в ночь на воскресенье, 15 ноября. Поединок пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало основного карда — в 5.00 по московскому времени. Встреча Харрисон и Нуньес запланирована на 6.30 мск. Поединок пройдет перед главным боем вечера между Сирилом Ганом и Джошем Хокитом.

ММА UFC: Харрисон — Нунес

На кону будет стоять титул чемпионки UFC в женской легчайшей весовой категории, которым владеет Харрисон. Для Нуньес предстоящий поединок станет возвращением в октагон после длительного перерыва.

Прямую трансляцию основного карда UFC 334 в России покажет телеканал «Матч ТВ». Полная программа соревнований будет доступна на «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Смотреть бой можно и через сайт matchtv.ru.

36-летняя Кайла Харрисон одержала 19 побед в профессиональных ММА и потерпела одно поражение. Шесть встреч она выиграла нокаутом, восемь — болевыми и удушающими приемами. В июне 2025 года американка победила Джулианну Пенью и завоевала чемпионский титул UFC.

38-летняя Аманда Нуньес имеет рекорд 23 победы и пять поражений. На ее счету 13 побед нокаутом и четыре — приемами. Последний официальный бой бразильянка провела 10 июня 2023 года, когда победила Ирене Альдану единогласным решением судей. После этого Нуньес объявила о завершении карьеры, однако позднее решила вернуться в UFC.

Следить за результатом титульного поединка можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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Аманда Нуньес
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