«Бороться с Павловичем — это как трактор «Беларусь» тягать». Орловский: бой с Федором по боксу, как вычислить химика

Новое интервью с легендой ММА.

В начале февраля Андрею Орловскому исполнится 45 лет, но он и не думает заканчивать с боями. 13 января, за три недели до дня рождения, Андрей проведет свой 41-й (!) поединок в UFC — против Вальдо Кортеса Акосты. Андрей выступает в профи уже 24 года. Он тренируется в American Top Team (Форт-Лодердейл, Флорида, США), куда уже как год ходит Сергей Павлович. 12 ноября рано утром по московскому времени Павлович будет биться за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе против британца Тома Аспиналла.

Орловский в интервью «СЭ» рассказал о невероятной силе Павловича, поделился мнением насчет поединка между Франсисом Нганну и Тайсоном Фьюри и оценил вероятность своего боксерского боя с Федором Емельяненко.

«Физика»

— Андрей, честно говоря, у меня был первый вопроc: неужели мы вас с бородой больше не увидим? Но, я смотрю, все-таки начали отращивать...

— Нет, больше не буду отращивать. Младший сын мне сказал: папа, больше не брейся. Он постоянно просил-просил. Честно говоря, бриться каждый раз... Я подумал: ну ладно. Будет теперь щетина двухнедельная.

— Вы свою жизнь без тренировок видите? Есть же ведь спортсмены, которые берут и просто прекращают тренироваться.

— Наверное, есть. Но я — нет [не вижу]. Но не поймите меня превратно: я тоже после боев на какое-то время беру отдых. Когда время работать — время работать, а когда время собирать камни — время собирать камни. Как говорят мои товарищи: потихонечку.

— Есть ли такое, что какие-то новые...

— ***.

— Что такое?

— Да не, команда немного наша проигрывает.

— Понятно. Надеюсь сейчас переломят ход. Есть ли такое, что какие-то новые упражнения вводите?

— Ну, поменял некоторые... Тренер у меня новый по боксу. Мне там еще Серега Павлович подсказывает — и по борьбе, и по страйкингу. Поэтому — да, работаю. Изменения есть всегда. Массу набрал немножко. Поднабрал мышцы. Поэтому все нормально.

— Мышцы поднабрали? Это как же так вышло?

— Я последние два-три месяца больше внимания уделял физической нагрузке. То есть хотелось поднабрать немного мышц — и получилось, слава богу.

— Тогда расскажите о своих силовых показателях. У вас, по-моему, об этом никогда не спрашивали.

— Не, ну я рекорды не ставлю, чтобы не травмироваться, не порваться. Стараюсь немножко... Жим у меня... я не гонюсь за весами. Хочу поднабрать [мышц], чтобы красивая фигура и красивое тело были в старости. Если надо чем-то удивлять, то не физической силой. При этом я борюсь много. С Павловичем поборюсь — это, ***, вообще: такое ощущение, что в поле поработал. Будто, я не знаю... трактор «Беларусь» потягал. Поэтому хочешь не хочешь, а в объемах [физической работы] прибавляется.

— На моей памяти, вы всегда в форме. На взвешиваниях перед боями, по-моему, максимально показывали 113 кг. А в жизни максимально сколько весили?

— Сейчас я вешу 118 кг. Самый большой вес, наверное, 125 кг. Это было много лет назад.

— Почему решили тренера по боксу сменить? Вы же, по-моему, тем тренером были довольны?

— Паулино Эрнандес был, но как-то пропал. И все. Обычно после боя он дает неделю отдыха, максимум 10 дней, а тут ни звонка, ни привета, ни ответа. Ну вот и все. А там [в American Top Team] как раз работает тренер по боксу, который тренирует и Порье, и других бойцов. Он на зарплате в зале. Плюс есть еще Артем Левин. Поэтому все нормально.

Андрей Орловский. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Питание и карьера в UFC

— Есть люди, которые спортом занимаются, фитнесом и прочее, и вот они к сладкому вообще не притрагиваются. У вас есть что-то, что вы точно не будете есть?

— Вы имеете в виду есть что? Из запрещенных витаминов? (Улыбается.)

— Из обычного питания.

— Свинину я не ем в последнее время. Возвращаюсь к морепродуктам. У меня этим жена занимается [следит за его диетой]. Плюс я еще работаю с диетологом. Он расписывает, готовит. Мужик-повар. Готовит нормально, вкусно. Старается.

— Много берет-то вообще? Дорогое удовольствие?

— Я не знаю. Я ему все пытаюсь дозвониться и спросить, сколько я ему за две недели должен, и он что-то мне не отвечает, не знаю. Или он вообще как-то испарился, или мой менеджер проработал с ним какой-то дил. Понятия не имею. Поэтому в ожидании.

— То есть вы его только сейчас взяли?

— Да, вот только взяли. Буквально сейчас.

— Ничего себе. У вас серьезный подход, хотя кто-то может сказать, что Андрей Орловский уже ветеран и так далее.

— Ну хочется еще подраться. Хочется, чтобы тело позволяло. А желание-то есть. Главное, чтобы возможность. Поэтому сейчас по максимуму сфокусирован и делаю то, что правильно делать.

— У вас сколько по контракту с UFC боев осталось?

— Немного, поэтому и упираюсь.

— Хотели бы, чтобы был новый контракт?

— Конечно! Почему бы нет?

Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Федор

— Про Федора у вас в каждом интервью спрашивают, но, на мой взгляд, этот вопрос сейчас актуален. Федор хочет по боксу бой провести, и, на мой взгляд, вы — оптимальный соперник для него. У вас с ним есть история. Что думаете?

— Если представить, что такое возможно... Все упирается в финансы, по большому счету. Сколько, где, когда, на каких условиях.

— Вас бы какой гонорар устроил за бой с Федором?

— Я не знаю. В зависимости от того, какой спрос, какое предложение. Тут много нюансов. Если я сейчас ляпну, что 10 миллионов — реально, то нет [боя не будет]. А если какая-то история, раскрутить правильно и все обставить, то почему бы и нет? Поглядеть можно, что получится.

— Федор по боксу — тяжелый соперник?

— Любой тяж тяжелый соперник, блин. Вот смотрите — Нганну уронил Цыгана. Попал — уронил. А Фьюри перебил просто по количеству ударов. Вот и все. Я тоже *** с ним тогда, прыгнул с колена — и свет потух. Поэтому очень много нюансов.

Нганну

— Что касается Нганну: в его поединке с Фьюри меня удивило, что он функционально выдержал все 10 раундов, в одном темпе отработал. А вас это удивило?

— А я не смотрел.

— Вот я вам говорю: 10 раундов продержался.

— А допинг-контроль был?

— Вот это, кстати, интересный вопрос.

— Поэтому...

— Помню ваше высказывание про Нганну — что у вас нет никаких сомнений, что он когда-то что-то да принимал.

— Посмотрите на его прежние фотографии и нынешние фотографии, и на его грудные мышцы — шейп (форма. — Прим. «СЭ») не совсем мужской. Вот почему есть основание предполагать, что он наверняка когда-то был на чем-то или до сих пор на чем-то.

— А грудные мышцы — это признак какой-то?

— Я не знаю. Это то, что я слышал. Кстати, я слышал это от Сереги Павловича. Мы шутили над кое-какими бразильскими бойцами из зала, и он мне приоткрыл глаза, как это определяется. В частности, грудь, потом он говорил про плечи и лоб.

— Лоб?

— Да, какие-то складки на лбу. Надбровные дуги.

Джонс

— Вы же хорошо с Джоном Джонсом общались. Он как раз такой боец, который на допинге попадался. А не было такого, что он предлагал вам запрещенный препарат?

— Мне? Славу богу, ума не хватило. Но если бы даже и предлагал, я бы на эту тему не распространялся — вне зависимости от того, какие у нас с ним на данный момент отношения. Поэтому...

— Понятно. Поэтому следующий вопрос.

— Я Сереге [Павловичу] сразу сказал, что он [Павлович] будет драться 11 ноября. Я ему сказал, что кто-то слетит — скорее всего, Джонс. Так и случилось. Я понимаю, что для Миочича это последний бой, и для Джонса в тяжелом весе последний бой. А если он будет драться с Павловичем, то Павлович его, ***, просто уничтожит.

— В общем, вы сразу настроили его на то, что нужно готовиться?

— Я не настроил, а просто сказал ему: «Имей в виду, что кто-то как-то травмируется».

Фото Соцсети

Павлович

— Вы уже сказали про трактор «Беларусь». Также вы писали про Сергея после схватки с ним по борьбе: «Сергей, ты случаем гвозди не гнешь?» То есть он вот прям настолько силен физически?

— Он пипец сильный, очень физически сильный. Понимаете, в чем дело, я обычно, ***, стараюсь ни с кем никакие отношения не поддерживать, а он по натуре какой-то добряк, что, ***, если даже хочешь повод найти — он не дает никаких таких поводов. Нормальный, общительный, компанейский, я ему желаю только удачи, выиграть у Аспиналла. На руках он его точно перебьет, а в борьбе, если на какой-нибудь удушающий не попадется, у Аспиналла вряд ли будет шанс. Он на руках, как мне кажется, ничего Сереге не сделает. А в борьбе, если не поймает на какой-нибудь удушающий, у него мало шансов.

— Серегу вообще кто-то борет в АТТ? Допустим, переводит вниз и контролирует?

— На занятия, честно говоря, я не смотрю. Мы с ним в стойке боремся, но если он меня валит, то мне не всегда удается встать. Это раз. Во-вторых, тренеру по борьбе, Стиву Мокко, тоже тяжеловато с Серегой бороться.

— Хотя он, между прочим, бывший борец-олимпиец. Он же входил в сборную Штатов.

— Да. Он [Павлович] классик, поэтому с ним на захватах очень тяжело побороться.

— Вы когда-нибудь встречали такого сильного физически бойца ММА, как Павлович?

— Я его могу сравнить с Тимом Кеннеди. Он тоже физически сильный, очень сильный. Он, наверное, тоже гвозди, как Серега, гнет. Помню, боролся с ним, и мне очень тяжело было. Это было 5-7 лет назад.

— А Сергей делает какие-нибудь болевые в партере?

— Я не знаю. Мы с ним по заданию боролись. Ему, по-моему, никто ничего сделать не может.

— В стойке же с ним работали?

— Нет. В стойке еще нет. Я ему говорю: «Серый, я ради тебя могу поменять расписание, чтобы поспарринговать с тобой». Но он там бразильцев лупит, поэтому я пока с ним в стойке не работал.

— Понял. Интересно было бы узнать у вас про его рич, потому что у него второй размах рук в UFC.

— Да, он пару комбинаций показал, и там действительно... Грубо говоря, он начинает с середины октагона, а подгоняет тебя к этим самым, ***, сеткам. На всю длину бьет, это я вам точно говорю.

— Вот в самом начале беседы вы сказали, что Сергей вас чему-то научил.

— На ошибки указывает, как бы это ни прискорбно и неприятно мне поначалу было, так как я считаю себя неглупым человеком, и если заканчивается рост — начинается упадок. А хочется если не расти, то оставаться на том уровне, на котором я сейчас нахожусь в плане техники, в плане ММА. Поэтому сначала было... не то чтобы неприятно, а: «Слушай, у меня опыта больше, чем у тебя». А потом, когда он показал... понимаете, в чем дело? Он хорошо может до собеседника донести. Поначалу я думал: «Е-мое. What the ***» («Что за ерунда?», англ.). А потом: «Почему бы и нет?» Если эта работа имеет смысл, то почему бы и нет? Вот и все.

— А чему научил? Можете рассказать?

— Не могу.

— Это мы в бою увидим.

— Да.

— А вы ему помогаете с переводом? Я имею в виду с английского на русский.

— Нет. Он молодец. Не стесняется говорить, общается порой, может быть, с ошибками, но его понимают. Тот, кто хочет его понять, понимает. Я же говорю, он просто располагает.

— И вы сдружились.

— Ну, не сдружились, а приятные, нормальные, приятельские отношения. Вот я, например, если кто-то не нравится, могу морду кирпичом сделать — и все. Могу улыбаться, а могу нет. А он улыбается всегда. Поэтому располагает к себе — и в этом плане все в порядке.

Том Аспиналл. Фото Global Look Press

Аспиналл

— По поводу Аспиналла. Вы ему составили самую жесткую конкуренцию за все его выступления в UFC. Все же в бою с Блейдсом он быстро получил травму. Как Сергею с ним драться, чтобы победить?

— Я думаю, что он его забьет, бой не продлится все пять раундов. Я думаю, два-три раунда. В борьбу он его вряд ли переведет. Мне кажется, Сергей тейкдауны не будет ему делать, потому что... Только если в корпус зайдет, в клинч — и то, опрокинет и там забьет. Может быть, у меня предвзятое отношение, но мне кажется, что он его просто забьет. Нокаут или ТКО. Уронит — и там забьет. Или сразу нокаутирует.

— Когда вы бились с Аспиналлом, не было ли такого ощущения...

— Я тогда упустил момент, что он может пройти в ноги. Если бы я это знал, то, может, бой по-другому бы сложился — я бы двигался, держал дистанцию, когда он серию начал свою наносить. Я уклонился, уворачивался, все было в порядке. Я вот этот момент пропустил, поэтому с тех пор больше и больше работаю.

— Он сделал проход — и сразу последовал удушающий. Подчеркну, что до этого вы проигрывали сабмишеном лишь раз в карьере — Джошу Барнетту. Что ж там за такой жесткий удушающий был у Аспиналла? Как схватил?

— Не то чтобы он схватил, а просто больше растерялся и не застеснялся, ***. Больше все-таки, наверное, надо было поупираться, просто... Не знаю, как это произошло.

Белоруссия

— Когда в последний раз были в Белоруссии?

— В последний раз был в 2021 году на похоронах у дедушки. В январе.

— Собираетесь туда?

— Пока не собираюсь.

— Что в Белоруссии есть хорошего, чего нет в США? Допустим, вы туда приезжаете и думаете: «А вот это вот классно».

— Во-первых, там мама. Во-вторых, остались друзья. Как ни крути, это все-таки родина.

— Я имею в виду что-то такое социальное, так скажем.

— Да я не знаю. Везде что-то хорошее можно найти.