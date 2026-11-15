Уокер о бое Гана и Хокита: «Они дрались как пьяные мужики в баре»

Бразильский боец UFC Джонни Уокер раскритиковал победу Сирила Гана над Джошем Хокитом в титульном поединке на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

«Как чемпион может защитить свой пояс, если он пятится назад все пять раундов? Они дрались как пьяные мужики в баре. Я готов побить обоих на однодневном уведомлении», — написал Уокер в социальных сетях.

15 ноября Ган победил Хокита единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:47. Француз впервые защитил чемпионский пояс UFC в тяжелом весе. Для американца поражение стало первым в профессиональной карьере.

7 ноября Уокер нокаутировал Вальдо Кортес-Акосту в третьем раунде на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. После поединка бразилец заявил, что готов выйти на замену Гану или Хокиту в случае необходимости.