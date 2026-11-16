Друг Двалишвили — о драке против команды Усмана Нурмагомедова в Абу-Даби: «Мы всегда стоим за своих братьев до последнего издыхания»

Грузинский борец Саба Лазишвили, друг бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили, прокомментировал драку, произошедшую между Двалишвили и российским борцом Усманом Нурмагомедовым вместе с их командами 11 ноября в Абу-Даби.

21-летний Лазишвили в холле отеля снимал интервью Мераба для пресс-службы RAF, когда Усман Нурмагомедов со своей командой подошел со спины и дал Двалишвили пощечину. Саба поначалу пытался спрятать Мераба за собой, а потом вступил в драку с несколькими профессиональными бойцами, превосходившими его в габаритах.

«Я был большим фанатом Усмана, я болел за него во всех боях. Я впервые увидел его вживую в этой ситуации, и было очень неожиданно видеть такое поведение. Не думаю, что я сделал что-то, чего бы не сделал любой другой грузин, оказавшись в такой ситуации. Мы всегда стоим за своих братьев до последнего издыхания.

Я действовал на адреналине, делал то, что считал нужным. Я не особо тренировался по ударке раньше, иногда как любитель посещал классы по ММА. Сейчас мне стоит уделять более серьезное внимание ММА», — сказал Лазишвили в выпуске The Ariel Helwani Show на YouTube.

Вместе с Мерабом Лазишвили провел под стражей почти двое суток. 13 ноября обоих освободили со штрафом по 50 тысяч дирхамов (около 1,1 млн рублей) за «нарушение общественной безопасности и нападение» — остальные шесть участников драки получили по шесть месяцев тюрьмы, штраф 300 тысяч дирхамов и депортацию.