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Ган после победы над Хокитом: «Этот ублюдок был очень хорош»

Никита Давыдов

Чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган прокомментировал победу над Джошем Хокитом в главном бою турнира UFC 334 в Нью-Йорке.

«Хокит не удивил меня. Все его недооценивали, но не я. Я знал, что это очень серьезный соперник. Он дал мне тяжелый бой. Было трудно в ментальном плане, было сложное начало, но я продолжал и оставался сфокусированным. Угловые заряжали меня.

Я шел вперед, я воин, он тоже. Мы показали невероятный бой. Этот ублюдок был очень хорош», — цитирует Гана официальный сайт UFC.

Бой состоялся 15 ноября и продлился все пять раундов. Француз одержал победу единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:47.

Ган впервые защитил чемпионский пояс UFC в тяжелом весе. Для Хокита это поражение стало первым в профессиональной карьере после десяти побед.

ММА UFC: Ган — Хокит

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Джош Хокит
Сирил Ган
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