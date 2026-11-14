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Садулаев попросил освободить всех арестованных после драки в Абу-Даби

Алина Савинова

Российский борец Абдулрашид Садулаев после победы над представителем Греции Дауреном Куруглиевым на турнире RAF попросил отпустить всех арестованных по делу о драке, в которой участвовали россияне Усман и Умар Нурмагомедовы.

Ранее грузин Мераб Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его друзей в избиении. Инцидент произошел 11 ноября в отеле в Абу-Даби. Было задержано десять человек. Двалишвили и его друга Сабу Лазишвили освободили из-под стражи, еще восемь человек, включая Усмана, были арестованы на шесть месяцев и оштрафованы. Сообщалось, что в числе задержанных также находится Умар.

«Хотел бы обратиться с просьбой, чтобы отпустили этих ребят. Я думаю, за эти два дня они усвоили урок и впредь такие споры будут решать только на борцовском ковре. Прошлого уже не изменить, поэтому когда они выйдут, мы сделаем все, чтобы они пожали руки и закрыли этот вопрос», — приводит ТАСС слова Садулаева.

Ранее Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить Усмана Нурмагомедова и его команду из тюрьмы.

Источник: ТАСС
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Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
Абдулрашид Садулаев
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